«Мы приезжаем не забирать, а вкладывать свои деньги». Инвестор — о несостоявшейся сделке с ФК «Атырау» и сумме вложений

«Моя первая встреча прошла с руководством Казахстанской федерации футбола. Мы с моим другом Владимиром Рибичем обещали помочь в развитии футбола в стране, потому что в КФФ были очень в этом заинтересованы, а именно чтобы казахстанские футболисты уезжали за границу и этим способствовали повышению уровня чемпионата и национальной сборной. После у нас была встреча с акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым, на которой подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта для развития футбола в регионе. Нашей основной задачей являлась помощь “Каспию” в том, чтобы стать конкурентоспособной командой в первой лиге. Вдобавок при нашем содействии была открыта футбольная академия, в которую за месяц набрали более 340 детей, и нескольких талантливых ребят уже привлекли к тренировочным занятиям в академии ФК “Арсенал-Киев”. Стажировка тренеров, совместные учебно-тренировочные сборы, проведение мастер-классов, обмен полезными методическими наработками и развитие футбольной инфраструктуры должны помочь мангистаускому футболу выйти на новый уровень. Всем известно, что Хорватия — футбольная страна, ее игроки выступают в ведущих европейских чемпионатах, где также работают наши тренеры, а сборная стала второй на ЧМ-2018 в России. К нашим футбольным академиям приковано внимание всех европейских стран. Поэтому считаем, что наши наработки должны помочь казахстанскому футболу. Мы еще при встрече с руководством Казахстанской федерации футбола отметили, что сначала будем работать на результат, а уже потом разговаривать по другим вопросам. Мы получили поддержку со стороны КФФ, в которой отметили, что многие специалисты приезжали в Казахстан, но ни одного футболиста так и не отправили за границу, не беря в расчет российский чемпионат. Это мне и хотелось бы изменить, тем более что в развитие казахстанского футбола мы вкладываем свои деньги. То, что делаем в Актау, собирались применить в Атырау. Были на встрече с акимом и также договорились о сотрудничестве, но какие-то непонятные вещи стали исходить от руководителей футбольного клуба “Атырау”. Более того, СМИ начали писать обо мне всякие глупости, откровенно говоря — это были заказные статьи. Но я думаю, что эти недруги своей цели не достигнут. Ведь мы собирались потратить полмиллиона долларов на развитие инфраструктуры в Атырау, то есть построить два футбольных поля, завершить ремонт футбольной базы, а также взять на себя все обязательства по участию детско-юношеских команд в майском международном турнире в Хорватии, куда, кстати, приедут команды из Актау, Астаны и Алматы. Еще раз подчеркну, все это мы делаем за свой счет», — рассказал Пирич.

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— То есть может случиться так, что весной вы все же станете инвесторами ФК «Атырау»?

— Да. Хочу отметить, что мы приезжаем не забирать, мы приезжаем вкладывать свои деньги в развитие футбола в регионе, в том числе в детско-юношеский футбол. Мы готовы к сотрудничеству. Сейчас это не получилось с «Атырау», но скоро это должно случиться, потому что мы имеем поддержку со стороны государства. Все эти заказные статьи недоброжелателей не помешают нам развивать отношения между нашими странами. Один из моих сторонников при содействии ФИФА занимается развитием детско-юношеского футбола во всем мире, в моих планах было его пригласить в Атырау, чтобы он своими советами помог нашему делу.

— Насколько известно, Вы лоббируете интересы хорватской стороны не только в области спорта.

— Все верно. Например, 12 лет назад Хорватия планировала открыть посольство в Астане, но, по разным причинам, это не случилось. В этом году оно все же открылось и планируемый визит заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Хорватии Марии Пейчинович-Бурич в Астану придаст импульс развитию нашего сотрудничества. То есть поддерживается диалог между нашими странами по самым разным направлениям. При этом особое внимание уделяется сотрудничеству в области спорта. Во всем этом есть и моя заслуга, в связи с чем меня неслучайно назначили представителем компании «Казах Инвест». Кроме того, в скором времени флаг Казахстана будет поднят в Сплите, где сейчас вывешены флаги только четырех государств — Англии, Франции, Италии и Украины.

Мы организуем бизнес-форум, с помощью которого Актау, Атырау станут побратимами с городами Сплит и Шибеник. Это сотрудничество будет плодотворным по всем направлениям. Кроме того, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует визит в Хорватию в этом году. Это уже говорит о многом.

Мы делаем большое дело, которое поддерживает руководство наших стран. Мы пришли не для того чтобы продать футболиста и уйти, напротив — мы пришли помочь казахстанскому футболу выйти на новый уровень. Мы хотим заниматься делом за счет своих средств, а не тратить время на пустые разговоры.

Хочу заметить, что в ФК «Атырау» мы собирались прийти как инвесторы. Для этого в Атырау десантировалась солидная делегация, состоявшая из проектантов, инженеров-строителей, поставщиков товаров для футбольных полей, специалистов и производителей осветительных ламп высокого разрешения, что в целом свидетельствовало о наших серьезных намерениях в комплексном подходе к решению задач, вытекавших из заключений технической комиссии КФФ, запретившей играть на полях Атырау. Со своей стороны мы серьезно хотели помочь клубу. Надеемся, что в ближайшее время нам все же удастся осуществить задуманное.

Стремление Пирича помочь казахстанскому футболу и организовать участие наших команд в детско-юношеском футбольном турнире на Балканах поддержал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Хорватии Толежан Барлыбаев:

«В нынешнем году в Хорватии состоится международный футбольный турнир для юных футболистов “Далматинко”. Посольство совместно с представителем компании “Казах Инвест” Ивицей Пиричем прорабатывает вопрос о направлении юных казахстанских футболистов в Хорватию. Ожидается, что в турнире примут участие молодежные команды из Германии, Италии, Австрии, Хорватии и других стран с сильными футбольными традициями. Несомненно, участие в подобных турнирах позволит молодым казахстанским футболистам набраться опыта, будет способствовать повышению уровня и качества отечественного футбола».

Отметим, что 42-летний Пирич в свое время играл за хорватские клубы «Хайдук», «Загреб», «Сплит», киевские «Арсенал» и ЦСКА. По завершении карьеры игрока стал футбольным агентом, а впоследствии получил лицензию агента ФИФА.

В августе 2016 года Пирич стал почетным консулом Украины в Хорватии, а в 2018-м — совладельцем и президентом клуба «Арсенал-Киев».