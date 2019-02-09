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13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» может продать Коутиньо

«Барселона» готова рассмотреть предложения по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Marca.

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По данным источника, каталонский клуб может продать футболиста в летнее трансферное окно, если его игра не улучшится в ближайшее время. За счёт продажи Коутиньо «Барселона» может покрыть расходы на трансфер полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, который перейдёт в команду за € 75 млн без учёта бонусов.

26-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 135 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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