«Барселона» может продать Коутиньо
«Барселона» готова рассмотреть предложения по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.
«Барселона» готова рассмотреть предложения по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.
Об этом сообщает Marca.
По данным источника, каталонский клуб может продать футболиста в летнее трансферное окно, если его игра не улучшится в ближайшее время. За счёт продажи Коутиньо «Барселона» может покрыть расходы на трансфер полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, который перейдёт в команду за € 75 млн без учёта бонусов.
26-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 135 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.