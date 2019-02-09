«Ливерпуль» плохо провёл первый месяц года. У Клоппа с этим постоянные проблемы

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Перед матчем с «Вест Хэмом» «Ливерпуль» потерял трёх футболистов, которые должны были выйти на поле в стартовом составе в Лондоне. Воспалённый сустав Вейналдума и мышечное повреждение Хендерсона заставили Юргена Клоппа уже после последней тренировки перекраивать середину поля, а заболевшему Джеймсу Милнеру пришлось выйти на игру — кроме него, закрывать позицию правого защитника было просто некому. «Это, конечно, не назовёшь идеальными условиями», — сказал после матча тренер. И поправился: «Я не жалуюсь, но это просто факт. Это не может считаться оправданием, мы могли бы сыграть лучше, это сто процентов».

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«Ливерпуль» не выиграл у «Вест Хэма», но ещё хуже тот факт, что футбол команды выглядел слабым. Если вы не смотрели игру, то вот лучшее из того, что нужно знать: даже больной и приехавший отдельно от остальной команды Милнер не на своей позиции был лучшим игроком «красных».

Так себе для главного претендента на чемпионство.

Клопп и болельщики «Ливерпуля» могут стараться отрицать этот факт, но у тренера всё же возникают проблемы в первый игровой месяц года. Так было и в Германии: за 10 последних лет только в чемпионские сезоны «Боруссии» Клопп не проигрывал в первый игровой месяц года. Даже после традиционной немецкой паузы команда Юргена некоторое время вкатывалась в сезон. В итоге статистика первого игрового месяца года за с сезона-2008/09 у Клоппа в «Боруссии» и «Ливерпуле» такова: 51% набранных очков. Во все остальные игровые месяцы команды немецкого тренера собирают 64% очков. Очевидно, что здесь есть закономерность.

После первой зимы в Англии Клоппа умеренно критиковали: он получил с «Ливерпулем» 3−3−4 в январе и несколько травм. Интенсивность тренировок, которую он перенёс из Германии, нужно было сильно корректировать, потому что к февралю 2016-го «красные» с отрывом лидировали по количеству мышечных повреждений в Премьер-лиге. На следующую зиму «Ливерпуль» ушёл ещё более загнанным — в итоге всего семь очков в девяти встречах первого игрового месяца и шесть мышечных повреждений за четыре недели. В этом сезоне первый игровой месяц года принёс лидеру таблицы две победы, две ничьи и два поражения. И снова длинный список травмированных с большим количеством мышечных повреждений.

Гуру физики Раймонд Верхейен, тот самый, что подвёл сборную России в идеальной форме к Евро-2008, в первые годы Клоппа в «Ливерпуле» не переставал задевать тренера. Немец всегда был одной из его любимых мишеней из-за большого количества травм, а в Англии его медицинская статистика начала выходить за рамки разумного.

Верхейен достал такого добродушного человека, как Клопп, до того, что тот напрямую говорил: «Мы играем два матча за 48 часов, так что травмы возможны. Этот голландский парень может болтать что угодно». В прошлом сезоне Верхейен сменил тон на комплиментарный, и это совпало с лучшим январём Клоппа в Англии — четыре победы, две ничьи, одно поражение и всего одна мышечная травма за месяц. Даже голландец поверил, что Клопп научился дозировать нагрузку на тренировках.

Но оказалось, что тот январь был исключением. Теперь всё вернулось.

Опыт работы Верхейена позволяет ему делать вывод, что 80% травм можно избежать, если грамотно составить расписание тренировок — похожие цифры и у клубных врачей, которые часто оказываются заложниками желаний тренера. Юрген Клопп — потрясающий специалист, но с этим у него есть одна небольшая проблема. Он не видит закономерностей — что вылетают из-за мышечных повреждений футболисты с максимальным объёмом работы (опорники и крайние защитники — так было и в «Боруссии»), что именно в первый игровой месяц года просаживаются результаты.

Причину просаживающихся результатов он путает с сопутствующими обстоятельствами. Клопп жалуется на плохие поля или погоду, на расписание матчей, но эти факторы только накладываются на интенсивность его тренировочной работы, которая не калибруется под зимний спад физики. «Я беседовал с Конте долго, минут 25, и он тоже упоминал график матчей, но сказал, что “Челси” может отыграть все эти матчи обоймой из 13−14 человек», — рассказывал Юрген в 2017-м. Всё дело и было в том, что расписание тренировок «Челси» подстраивалось под возможный спад после «боксинг дэй».

«Ливерпуль» не теряет чемпионство — всё по-прежнему в его руках. Команды Клоппа обычно накатывают к началу весны, и сейчас — после ряда неудачных матчей и вперемешку с Лигой чемпионов — у «Ливера» будет самый тяжёлый месяц за долгие годы.

Если команда выживет, то имеет полное право требовать титул.

Но для этого Клоппу нужны здоровые игроки.