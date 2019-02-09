Эриксен отклонил три предложения «Тоттенхэма» о продлении контракта

«У Эриксена осталось 17 месяцев по контракту с “Тоттенхэм Хотспур”. Он отклонил уже три предложения о продлении соглашения. “Тоттенхэм Хотспур” взял его по очень хорошей цене. В клубе он превратился в одного из лучших полузащитников в европейском футболе. Я люблю смотреть за его игрой. “Барселона” уже связалась с его представителями по поводу трансфера и готова более чем в два раза удвоить его зарплату, которая сейчас составляет € 75 тыс. в неделю. Средняя зарплата в Премьер-лиге на данный момент составляет чуть больше € 59 тыс. в неделю. Получается, что у Эриксена, который является одним из лучших игроков АПЛ, зарплата всего на € 16 тыс. в неделю больше, чем средняя. Кристиан уже отказался от предложения “Тоттенхэм Хотспур” в размере € 123 тыс. в неделю. Я думаю, что он согласится рассмотреть предложения от € 168 до 224 тыс. в неделю. “Барселона” в нём заинтересована. Стоит также упомянуть “Реал”, который присматривается к каждому хорошему игроку. Кроме того “Бавария” нуждается в креативном полузащитнике. Эриксен — очень интересный вариант на трансферном рынке из-за своего возраста и ситуации с контрактом. “Шпорам” повезёт, если они получат за него то, что хочет Лэви. Но не думаю, что это будет € 100 или € 500 млн. Учитывая срок контракта и его возраст, думаю можно говорить о суммах от € 50 до € 70 млн. Это будет кража века», — сказал эксперт по трансферам Иэн Макгарри.