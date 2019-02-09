Эриксен отклонил три предложения «Тоттенхэма» о продлении контракта
«Тоттенхэм Хотспур» не удается продлить контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.
«Тоттенхэм Хотспур» не удается продлить контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.
Об этом сообщает Football.London.
«У Эриксена осталось 17 месяцев по контракту с “Тоттенхэм Хотспур”. Он отклонил уже три предложения о продлении соглашения. “Тоттенхэм Хотспур” взял его по очень хорошей цене. В клубе он превратился в одного из лучших полузащитников в европейском футболе. Я люблю смотреть за его игрой. “Барселона” уже связалась с его представителями по поводу трансфера и готова более чем в два раза удвоить его зарплату, которая сейчас составляет € 75 тыс. в неделю. Средняя зарплата в