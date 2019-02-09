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13:42 (мск), источник: Prosports.kz

«Окжетпес» подписал белорусского игрока из чемпионата Узбекистана

«Окжетпес» объявил о подписании контракта с белорусским футболистом Владиславом Космыниным, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: Prosports.kz

В Беларуси воспитанник новополоцкого футбола играл с 2010 по 2016 за команды «Нафтан», «Полоцк», «Волну», «Гранит», «Витебск» и «Неман».

Последние два сезона центрбек провел в узбекистанском «Алмалыке», в составе которого провел 52 матча и забил 8 мячей. В прошлом октябре Космынин вместе с клубом выиграл Кубок Узбекистана.

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Ольга Руди

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