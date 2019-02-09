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13:55 (мск), источник: Вести.Ru

Дибала может поменять «Ювентус» на чемпионат Англии

Футболист сборной Аргентины Пауло Дибала может покинуть итальянский «Ювентус» и перебраться в английскую премьер-лигу. Инсайдеры сообщают, что у игрока возникло недопонимание с тренером Массимилиано Аллегри и на место аргентинца прочат колумбийца Хамеса Родригеса.

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Источник: РИА "Новости"

Неприятный эпизод произошел после матча «Юве» с «Пармой» (3:3), кода наставник «Старой синьоры» раскритиковал футболиста за то, что тот досрочно покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку.

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Аргентинец принес извинения, но конфликт между футболистом и тренером не исчерпан.

При этом рейтинги Дибалы на трансферном рынке достаточно высоки: по сообщению британской The Sun на аргентинца, в частности, претендуют лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Лидера сборной Колумбии Родригеса в стан «Ювентуса» продвигает звездный новичок команды португалец Криштиану Роналду, который советует Аллегри и другим руководителям обратить внимание на нападающего, который выступает за «Баварию».

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