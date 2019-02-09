Дибала может поменять «Ювентус» на чемпионат Англии
Футболист сборной Аргентины Пауло Дибала может покинуть итальянский «Ювентус» и перебраться в английскую
Футболист сборной Аргентины Пауло Дибала может покинуть итальянский «Ювентус» и перебраться в английскую
Неприятный эпизод произошел после матча «Юве» с «Пармой» (3:3), кода наставник «Старой синьоры» раскритиковал футболиста за то, что тот досрочно покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку.
Аргентинец принес извинения, но конфликт между футболистом и тренером не исчерпан.
При этом рейтинги Дибалы на трансферном рынке достаточно высоки: по сообщению британской The Sun на аргентинца, в частности, претендуют лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Лидера сборной Колумбии Родригеса в стан «Ювентуса» продвигает звездный новичок команды португалец Криштиану Роналду, который советует Аллегри и другим руководителям обратить внимание на нападающего, который выступает за «Баварию».