«Далянь Ифань» предложил Мертенсу € 15 млн в год

Источник: AP 2019

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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По данным источника, китайский клуб готов платить футболисту зарплату в размере € 15 млн в год. «Наполи» может продать бельгийца, но оценивает его не менее чем в € 45 млн.

Напомним, «Далянь Ифань» в ближайшее время завершит трансфер полузащитника «Наполи» Марека Гамшика за € 20 млн.