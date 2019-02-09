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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Далянь Ифань» предложил Мертенсу € 15 млн в год

«Далянь Ифань» проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику «Наполи» Дрису Мертенсу.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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По данным источника, китайский клуб готов платить футболисту зарплату в размере € 15 млн в год. «Наполи» может продать бельгийца, но оценивает его не менее чем в € 45 млн.

Напомним, «Далянь Ифань» в ближайшее время завершит трансфер полузащитника «Наполи» Марека Гамшика за € 20 млн.

31-летний Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, стал автором восьми забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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