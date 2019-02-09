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14:22 (мск), источник: Прессбол

Товарищеский матч. «Минск» разгромил «Белшину»

ФК «Минск» в товарищеском матче разгромил «Белшину» (Д2) — 3:0. Встреча прошла на стадионе ФК «Минск».

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Минск — Белшина (Д2) — 3:0

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Минск: Пришивалко (Головенко, 46), Остроух (Шемрук, 46), Ал. Васильев (Концедайлов, 58), Климович (Прищепа, 58), Казанцев, Бахар (Тихомиров, 58), Насибулин (Горбач, 46), Яроцкий, Шевченко, ИНП (Дылевский, 70), ИНП (Селезнев, 58).

Голы: 1:0 — Ал. Васильев (с пенальти). 2:0 — автогол. 3:0 — Шевченко.

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