«Актобе» просматривает игрока из Ганы

Источник: Prosports.kz

22-летний вингер попытается в ближайшее время доказать свою состоятельность тренерскому штабу «Актобе».

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Ранее футболист играл только у себя на родине — за клуб «Ашанти Голд».

Амос, как и еще один потенциальный новичок — Ибраима Конте, должен принять участие в контрольном матче против украинского «Мариуполя».