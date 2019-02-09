«Актобе» просматривает игрока из Ганы
На турецких сборах к «Актобе» присоединился ганец Аддаи Амос, сообщает Prosports.kz со ссылкой на
На турецких сборах к «Актобе» присоединился ганец Аддаи Амос, сообщает Prosports.kz со ссылкой на
22-летний вингер попытается в ближайшее время доказать свою состоятельность тренерскому штабу «Актобе».
Ранее футболист играл только у себя на родине — за клуб «Ашанти Голд».
Амос, как и еще один потенциальный новичок — Ибраима Конте, должен принять участие в контрольном матче против украинского «Мариуполя».
Ольга Руди