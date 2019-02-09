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14:24 (мск), источник: Prosports.kz

«Актобе» просматривает игрока из Ганы

На турецких сборах к «Актобе» присоединился ганец Аддаи Амос, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: Prosports.kz

22-летний вингер попытается в ближайшее время доказать свою состоятельность тренерскому штабу «Актобе».

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Ранее футболист играл только у себя на родине — за клуб «Ашанти Голд».

Амос, как и еще один потенциальный новичок — Ибраима Конте, должен принять участие в контрольном матче против украинского «Мариуполя».

Ольга Руди

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