Аллегри: Дибала понял ситуацию и извинился, дело закрыто

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Аллегри был недоволен поведением аргентинца в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:3) и публично отчитал Дибалу на следующей тренировке.

«Дибала извинился. Этого и следовало ожидать от такого умного парня, как он. Клуб возложил на его плечи серьёзную ответственность, отдав Пауло футболку с 10-м номером. Он понял ситуацию, поэтому дело закрыто», — приводит слова Аллегри Football Italia.