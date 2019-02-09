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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Аллегри: Дибала понял ситуацию и извинился, дело закрыто

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о конфликте с нападающим команды Пауло Дибалой.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Аллегри был недоволен поведением аргентинца в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:3) и публично отчитал Дибалу на следующей тренировке.

«Дибала извинился. Этого и следовало ожидать от такого умного парня, как он. Клуб возложил на его плечи серьёзную ответственность, отдав Пауло футболку с 10-м номером. Он понял ситуацию, поэтому дело закрыто», — приводит слова Аллегри Football Italia.

В нынешнем сезоне 25-летний Дибала принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Завтра, 10 февраля, «Ювентус» сыграет с «Сассуоло» в матче 23-го тура итальянской Серии А.

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