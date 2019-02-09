СМИ: Воры ограбили дом президента «Марселя»
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент футбольного клуба «Марсель»
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент футбольного клуба «Марсель»
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Злоумышленники проникли в дом Эйро в то время, когда он был вместе с командой на выездном матче чемпионата Франции против «Дижона» (победа «Марселя» — 2:1).
По информации местных СМИ, из дома, который находится в 8-м округе Марселя, были похищены драгоценности, сумма ущерба оценивается в 100 тысяч евро.
Отмечается, что силы правопорядка начали расследование по факту случившегося и сосредоточились на выявлении личностей злоумышленников.
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