СМИ: Воры ограбили дом президента «Марселя»

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Злоумышленники проникли в дом Эйро в то время, когда он был вместе с командой на выездном матче чемпионата Франции против «Дижона» (победа «Марселя» — 2:1).

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По информации местных СМИ, из дома, который находится в 8-м округе Марселя, были похищены драгоценности, сумма ущерба оценивается в 100 тысяч евро.

Отмечается, что силы правопорядка начали расследование по факту случившегося и сосредоточились на выявлении личностей злоумышленников.