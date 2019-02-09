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14:50 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Воры ограбили дом президента «Марселя»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент футбольного клуба «Марсель» Жак-Анри Эйро стал жертвой воров, специализирующихся на домашних кражах, сообщает АФП со ссылкой на заявление руководства департамента обеспечения безопасности региона Буш-дю-Рон.

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Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Злоумышленники проникли в дом Эйро в то время, когда он был вместе с командой на выездном матче чемпионата Франции против «Дижона» (победа «Марселя» — 2:1).

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По информации местных СМИ, из дома, который находится в 8-м округе Марселя, были похищены драгоценности, сумма ущерба оценивается в 100 тысяч евро.

Отмечается, что силы правопорядка начали расследование по факту случившегося и сосредоточились на выявлении личностей злоумышленников.

Ранее в ноябре и декабре 2018 года жертвами квартирных воров стали футболисты столичного «Пари Сен-Жермен» Эрик Шупо-Мотинг и Тиаго Силва.

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