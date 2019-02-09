Пляски на костях. Нужно ли платить за погибшего Салу?
Разбираемся в слухах.
Разбираемся в слухах.
В последние дни вокруг трансфера игрока «Кардиффа» Эмилиано Салы возникло много слухов и домыслов. Постараемся разобраться, где правда, а где — ложь.
Еще до того, как было идентифицировано тело погибшего футболиста, найденное в потерпевшем катастрофу самолете, валлийское отделение BBC 6 февраля опубликовало сообщение, что «Нант»,
Возможно, журналисту ВВС намеренно «слили» информацию в клубе из Уэльса. С какой целью? Допустим, попытаться создать из «Нанта» монстра, который ведет себя неприлично, требуя деньги в такой деликатной ситуации.
Странно, что местное отделение ВВС поначалу дало только это сообщение — без
— «Нант» действительно направил «Кардиффу» первый инвойс на сумму в 6 миллионов евро за трансфер Эмилиано Салы (общая сумма составляет 17 миллионов, не включая бонусы)? — спросил корреспондент L'Equipe у Дальмана.
— Это деликатная тема. Могу только подтвердить: то, что вы говорите, — это правда. Честно говоря, ничего больше на эту тему не хотелось бы говорить.
— Почему?
—
— Что можете сказать о поведении «Нанта»?
— Я на самом деле не хочу ничего говорить.
— Вы не собираетесь платить?
— Клуб «Кардифф» не заявлял, что отказывается от оплаты.
А до того новость ВВС подхватили многие СМИ, интерпретировавшие ее вольным образом.
Новости копировались, ссылки на источники давались разные, со временем стало трудно определить, кто же дал информацию первым. При этом на интервью Дальмана мало кто обратил внимание. Оно было, если можно так выразиться, «не в струе» и мешало раздувать скандал.
По неофициальным данным, первый транш в 6 миллионов евро должен был отправиться на счет «Нанта» до конца января, вторую часть необходимо выплатить в течение года, третью — в течение двух лет.
Французский клуб, не нарушавший договор с «Кардиффом», законно требует перевода денежных средств, как это предусмотрено контрактом с валлийским клубом. В данном случае, уж извините, речь об обычном бизнесе, о зарегистрированной в ФИФА сделке, по условиям которой один клуб продал другому футболиста и должен получить за это оговоренную сумму или часть ее (первый транш).
Разного рода предложения, вроде тех, что, мол, «Нанту» следует отказаться от денег и отдать их родственникам погибшего, иначе как наивными не назвать. Не забывайте, что у любого клуба есть бюджет, немалая часть которого формируется за счет трансферов. Деньги от продажи Салы могут пойти на содержание сотрудников и игроков «Нанта», на создание и поддержание инфраструктуры. Да на что угодно. Любая копейка не лишняя.
Насколько я понимаю, французы не отправляли никаких официальных жалоб в Международную федерацию футбола. Пока идет обычный процесс общения между клубами. И в дело помимо бухгалтеров вовлечены юристы. И только если «Кардифф» окончательно упрется и откажется производить выплаты, тогда «Нант» обратится в ФИФА.
Саму сделку между клубами можно и нужно было застраховать. И указать различные страховые случаи. Не знаю, как произошло в действительности.
Неизвестно, был ли застрахован самолет, рейс и погибшие пилот с футболистом.
Все это деньги. И, возможно, немалые. Часть из них могла бы пойти семье Салы, часть — «Кардиффу», оставшемуся без игрока.
Но чтобы рассуждать на данную тему подробно, нужно знать все детали того, как организовывались трансфер и перелет. В любом случае страховая компания или страховые компании, если их несколько, еще долго будут заниматься расследованием. И выплаты, если их по закону
Пока действия валлийцев выглядят так, что они, не производя оплату, намеренно затягивают весь процесс, пытаясь выиграть время. Для чего? Посмотрим. В ближайшие дни наверняка появится новая информация.
Помимо «Кардиффа», «Нанта» и родственников Салы в деле появилась еще одна сторона. Испанский «Платгес де Кальвия».
Дело в том, что как сообщило издание Ultima Hora, этот клуб начал консультации с ФИФА по поводу того, может ли он претендовать на процент от сделки. В свое время Сала выступал за «Соледат». Его правопреемником в 2016-м стал «Платгес». Теперь он интересуется, полагается ли ему комиссия за подготовку футболиста. Деньги небольшие, но все же.
Кроме того, на часть средств от трансфера претендует «Бордо», за который Сала выступал с 2012 по 2015 год.
Печально, что еще до того, как Салу обнаружили, до того, как состоялись похороны футболиста, вокруг его имени искусственно раздули скандал. Жаль, что оба клуба не выступили с совместным заявлением, которое внесло бы ясность в происходящее. Таков, увы, современный мир, в котором цинизма и хайпа больше, чем человечности и деликатности.
Александр БОБРОВ