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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Фонсека: «Шахтёр» не хотел продавать Ракицкого, он сам выразил желание уйти

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого в петербургский «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

«В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь. В то же время, нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба — продать Ракицкого. Это действительно был сам Ракицкий, который подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти. Он решил, что это будет хорошая возможность для него, он захотел попробовать себя в другом чемпионате. Понятно, что ни в коем случае я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам», — приводит слова Фонсеки сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

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