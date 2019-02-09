Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм0
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Бордо
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе3
Сельта1
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
22:30
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Жирона
Уэска
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
15:53 (мск), источник: Prosports.kz

Игроки «Ордабасы» устроили драку после поражения «Ленинградцу»

Напряженная концовка смазала впечатления от игры.

Наверх
Источник: Prosports.kz

Шымкентский «Ордабасы» после поражения «Ленинградцу» в товарищеском матче стал инициатором драки на поле, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Матч с казахстанским “Ордабасы” выдался тяжелым, а под конец немного нервозным. Тем не менее, коллектив из Ленинградской области в очередной раз отпраздновал победу… Гол случился, что называется, на ровном месте. На 69 минуте Хлусов получил мяч у линии штрафной, развернулся и пробил из-под защитника. Шайзада откровенно запоздал с прыжком и пропустил несложный удар в ближний угол. Сразу после столь обескураживающего события тренер “Ордабасы” произвел целых пять замен, выпустив в том числе капитана Мардана Толебека и 193-сантиметрового центрфорварда Алексея Щеткина. Но вместо ожидаемого штурма в концовке началась самая настоящая рубка. Жесткость с обеих сторон стала перерастать в грубость, Дмитрий Миронов и Максим Петров получили заслуженные желтые карточки, а после финального свистка игроки обеих команд бросились друг к другу и продолжили выяснять отношения на повышенных тонах. Нервозная концовка несколько смазала впечатление от интересной насыщенной игры, но, как бы то ни было, “Ленинградец” снова вышел победителем», — говорится в материале пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Ольга Руди

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ленинградец
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Юлия Галышева впервые в карьере стала чемпионкой мира
Ученица Тутберидзе чуть не обыграла всех японок
«Зениту» не нужна Лига Европы: нужно идти за золотом в РПЛ
«Сумасшествие»: Панарин оставит «Коламбус» без денег
Овечкин рассказал о вражде с Кросби
Пляски на костях. Нужно ли платить за погибшего Салу
Его сравнивали с Хави. Без него «Барсе» тяжело
Прогноз букмекеров: «Реал» не проиграет в гостях у «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь