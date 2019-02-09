Игроки «Ордабасы» устроили драку после поражения «Ленинградцу»

«Матч с казахстанским “Ордабасы” выдался тяжелым, а под конец немного нервозным. Тем не менее, коллектив из Ленинградской области в очередной раз отпраздновал победу… Гол случился, что называется, на ровном месте. На 69 минуте Хлусов получил мяч у линии штрафной, развернулся и пробил из-под защитника. Шайзада откровенно запоздал с прыжком и пропустил несложный удар в ближний угол. Сразу после столь обескураживающего события тренер “Ордабасы” произвел целых пять замен, выпустив в том числе капитана Мардана Толебека и 193-сантиметрового центрфорварда Алексея Щеткина. Но вместо ожидаемого штурма в концовке началась самая настоящая рубка. Жесткость с обеих сторон стала перерастать в грубость, Дмитрий Миронов и Максим Петров получили заслуженные желтые карточки, а после финального свистка игроки обеих команд бросились друг к другу и продолжили выяснять отношения на повышенных тонах. Нервозная концовка несколько смазала впечатление от интересной насыщенной игры, но, как бы то ни было, “Ленинградец” снова вышел победителем», — говорится в материале пресс-службы санкт-петербургского клуба.