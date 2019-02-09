Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» крупно обыграть «Фулхэм»

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Игра в Лондоне завершилась победой «Юнайтед» со счетом 3:0. Дубль сделал Поль Погба (14-я и 65-я минуты), второй гол француз забил с пенальти. Еще один мяч на счету Антони Марсьяля (23).

«МЮ» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (8 побед, 1 ничья) под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который возглавил манкунианцев в декабре 2018 года.