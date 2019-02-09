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18:56 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» крупно обыграть «Фулхэм»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграли «Фулхэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Игра в Лондоне завершилась победой «Юнайтед» со счетом 3:0. Дубль сделал Поль Погба (14-я и 65-я минуты), второй гол француз забил с пенальти. Еще один мяч на счету Антони Марсьяля (23).

«МЮ» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (8 побед, 1 ничья) под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который возглавил манкунианцев в декабре 2018 года.

Следующий матч в премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» проведет дома 24 февраля против «Ливерпуля». «Фулхэм» 22 февраля сыграет на выезде с «Вест Хэмом».

Фулхэм
0:3
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 269.02.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Craven Cottage
Главные тренеры
Клаудио РаньериУле Гуннар Сульшер
Голы
Поль Погба(Антони Марсьяль)14′
Антони Марсьяль(Фил Джоунс)23′
Поль Погба65′
Составы команд
25Серхио Рико
1Давид де Хеа
90′
4Деннис Одуа
4Фил Джоунс
5Калум Чемберс
38′
12Крис Смоллинг
13Тим Рим
20Диогу Далот
20Максим Ле Маршан
23Люк Шоу
24Жан-Микаэль Сери
8Хуан Мануэль Мата
9Александр Митрович
90′
31Неманья Матич
43′
19Лусиано Вьетто
9Ромелу Лукаку
23Джо Брайан
25′81′
6Поль Погба
74′
3Райан Сессеньон
39Скотт Мактоминэй
12Райан Бабел
77′
21Андер Агуэра Эррера
85′
10Том Кэрни
3Эрик Байи
14Андре Шюррле
53′
11Антони Марсьяль
70′
22Сайрус Кристи
7Алексис Санчес
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)15
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
14Фолы9
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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