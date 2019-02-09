Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» крупно обыграть «Фулхэм»
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграли «Фулхэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграли «Фулхэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Игра в Лондоне завершилась победой «Юнайтед» со счетом 3:0. Дубль сделал Поль Погба (14-я и 65-я минуты), второй гол француз забил с пенальти. Еще один мяч на счету Антони Марсьяля (23).
«МЮ» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (8 побед, 1 ничья) под руководством
Следующий матч в
|Клаудио Раньери
|Уле Гуннар Сульшер
|Поль Погба(Антони Марсьяль)
|14′
|Антони Марсьяль(Фил Джоунс)
|23′
|Поль Погба
|65′
|25
|Серхио Рико
|1
|Давид де Хеа
90′
|4
|Деннис Одуа
|4
|Фил Джоунс
|5
|Калум Чемберс
38′
|12
|Крис Смоллинг
|13
|Тим Рим
|20
|Диогу Далот
|20
|Максим Ле Маршан
|23
|Люк Шоу
|24
|Жан-Микаэль Сери
|8
|Хуан Мануэль Мата
|9
|Александр Митрович
90′
|31
|Неманья Матич
43′
|19
|Лусиано Вьетто
|9
|Ромелу Лукаку
|23
|Джо Брайан
25′81′
|6
|Поль Погба
74′
|3
|Райан Сессеньон
|39
|Скотт Мактоминэй
|12
|Райан Бабел
77′
|21
|Андер Агуэра Эррера
85′
|10
|Том Кэрни
|3
|Эрик Байи
|14
|Андре Шюррле
53′
|11
|Антони Марсьяль
70′
|22
|Сайрус Кристи
|7
|Алексис Санчес
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)