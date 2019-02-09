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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом», пропустив 3 гола за 12 минут

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:3.

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Источник: Reuters
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В первом тайме «Боруссия» забила дважды — отличились полузащитники Джейдон Санчо и Марио Гётце. В начале второй половины защитник Рафаэл Геррейру увеличил преимущество дортмундцев до трёх мячей. В середине второго тайма нападающий «Хоффенхайма» Исак Бельфодиль сократил разницу в счёте. В течение следующих 12 минут защитник гостей Павел Кадержабек и Бельфодиль забили по одному голу и принесли своей команде ничью.

«Боруссия», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Хоффенхайм» (30) занимает 9-е место.

Другие результаты 21-го тура:

  • «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» — 0:0.
  • «Боруссия» М — «Герта» — 0:3.
  • «Ганновер-96» — «Нюрнберг» — 2:0.
  • «Фрайбург» — «Вольфсбург» — 3:3.
Боруссия Д
3:3
Первый тайм: 2:0
Хоффенхайм
Футбол, Германия, Тур 219.02.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Люсьен ФаврЮлиан Нагельсманн
Голы
Джейдон Санчо32′
Исак Бельфодиль75′
Марио Гетце43′
Павел Кадержабек83′
Рафаэл Геррейру66′
Исак Бельфодиль87′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Оливер Бауманн
4Абду Диалло
3Павел Кадержабек
5Ашраф Хакими
4Эрмин Бичакчич
26Лукаш Пищек
16Нико Шульц
7Джейдон Санчо
21Беньямин Хюбнер
19Махмуд Дахуд
38Штефан Пош
28Аксель Витсель
11Флориан Гриллич
28′
33Юлиан Вайгль
34Жоэлинтон
13Рафаэл Геррейру
90′
10Керем Демирбай
40′46′
27Мариус Вольф
8Деннис Гайгер
89′
10Марио Гетце
82′
13Леонардо Биттенкурт
70′
36Емер Топрак
9Рейс Нелсон
20Максимиллиан Филипп
70′
27Андрей Крамарич
46′
9Пако Алькасер
19Исак Бельфодиль
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)14
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
7Фолы13
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Фриц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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