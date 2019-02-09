«Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом», пропустив 3 гола за 12 минут

В первом тайме «Боруссия» забила дважды — отличились полузащитники Джейдон Санчо и Марио Гётце. В начале второй половины защитник Рафаэл Геррейру увеличил преимущество дортмундцев до трёх мячей. В середине второго тайма нападающий «Хоффенхайма» Исак Бельфодиль сократил разницу в счёте. В течение следующих 12 минут защитник гостей Павел Кадержабек и Бельфодиль забили по одному голу и принесли своей команде ничью.