«Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом», пропустив 3 гола за 12 минут
В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:3.
В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:3.
В первом тайме «Боруссия» забила дважды — отличились полузащитники Джейдон Санчо и Марио Гётце. В начале второй половины защитник Рафаэл Геррейру увеличил преимущество дортмундцев до трёх мячей. В середине второго тайма нападающий «Хоффенхайма» Исак Бельфодиль сократил разницу в счёте. В течение следующих 12 минут защитник гостей Павел Кадержабек и Бельфодиль забили по одному голу и принесли своей команде ничью.
«Боруссия», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Хоффенхайм» (30) занимает 9-е место.
Другие результаты 21-го тура:
|Люсьен Фавр
|Юлиан Нагельсманн
|Джейдон Санчо
|32′
|Исак Бельфодиль
|75′
|Марио Гетце
|43′
|Павел Кадержабек
|83′
|Рафаэл Геррейру
|66′
|Исак Бельфодиль
|87′
|1
|Роман Бюрки
|1
|Оливер Бауманн
|4
|Абду Диалло
|3
|Павел Кадержабек
|5
|Ашраф Хакими
|4
|Эрмин Бичакчич
|26
|Лукаш Пищек
|16
|Нико Шульц
|7
|Джейдон Санчо
|21
|Беньямин Хюбнер
|19
|Махмуд Дахуд
|38
|Штефан Пош
|28
|Аксель Витсель
|11
|Флориан Гриллич
28′
|33
|Юлиан Вайгль
|34
|Жоэлинтон
|13
|Рафаэл Геррейру
90′
|10
|Керем Демирбай
40′46′
|27
|Мариус Вольф
|8
|Деннис Гайгер
89′
|10
|Марио Гетце
82′
|13
|Леонардо Биттенкурт
70′
|36
|Емер Топрак
|9
|Рейс Нелсон
|20
|Максимиллиан Филипп
70′
|27
|Андрей Крамарич
46′
|9
|Пако Алькасер
|19
|Исак Бельфодиль
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц(Германия)