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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» — «Шальке»: стали известны стартовые составы

«Бавария» и «Шальке» объявили составы на матч 21-го тура чемпионата Германии. С первых минут встречу начнут форвард мюнхенцев Роберт Левандовски и хавбек «горняков» Себастьян Руди.

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Источник: AP 2019

Состав «Баварии»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Алькантара, Коман, Горецка, Гнабри, Хамес, Левандовски.

Состав «Шальке»: Ферманн, Сане, Брума, Очипка, Калиджури, Маккенни, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Руди, Кутуджу.

«Бавария» занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 42 очка. «Шальке» с 22 баллами располагается на 13-й строчке.

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