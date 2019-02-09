«Бавария» — «Шальке»: стали известны стартовые составы
«Бавария» и «Шальке» объявили составы на матч 21-го тура чемпионата Германии. С первых минут встречу начнут форвард мюнхенцев Роберт Левандовски и хавбек «горняков» Себастьян Руди.
«Бавария» и «Шальке» объявили составы на матч 21-го тура чемпионата Германии. С первых минут встречу начнут форвард мюнхенцев Роберт Левандовски и хавбек «горняков» Себастьян Руди.
Состав «Баварии»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Алькантара, Коман, Горецка, Гнабри, Хамес, Левандовски.
Состав «Шальке»: Ферманн, Сане, Брума, Очипка, Калиджури, Маккенни, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Руди, Кутуджу.
«Бавария» занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 42 очка. «Шальке» с 22 баллами располагается на 13-й строчке.