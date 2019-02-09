«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место в чемпионате Англии по футболу
ТАСС, 9 февраля. «Ливерпуль» одержал крупную победу над «Бонмутом» со счетом 3:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 9 февраля. «Ливерпуль» одержал крупную победу над «Бонмутом» со счетом 3:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Садио Мане (24-я минута), Джорджиньо Вейналдум (34) и Мохаммед Салах (48).
В турнирной таблице «Ливерпуль» вернулся на первое место, набрав 65 очков и на три очка опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», который свой матч 26-го тура проведет в воскресенье против «Челси» на своем поле. «Борнмут» с 33 очками идет 11-м.
В следующем туре «Ливерпуль» 24 февраля в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Борнмут» 23 февраля примет «Вулверхэмптон».
Результаты других матчей игрового дня:
|Юрген Клопп
|Эдди Хоуи
|Садио Мане
|24′
|Джорджиньо Вайналдум
|34′
|Мохамед Салах
|48′
|13
|Алиссон
|1
|Артур Боруц
|4
|Виргил ван Дейк
|3
|Стив Кук
|26
|Эндрю Робертсон
87′
|5
|Натан Аке
|32
|Жоэль Матип
61′
|15
|Адам Смит
38′
|3
|Фабинью
|4
|Дэн Гослинг
|7
|Джеймс Милнер
|6
|Эндрю Сермен
|8
|Наби Кейта
|17
|Джошуа Кинг
|11
|Мохамед Салах
|24
|Райан Фрэйзер
|5
|Джорджиньо Вайналдум
77′
|21
|Диего Рико
25′80′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|33
|Крис Мефам
|9
|Роберту Фирмину
90′
|8
|Джефферсон Лерма
73′
|15
|Дэниэл Старридж
|9
|Лис Муссе
|10
|Садио Мане
88′
|10
|Джордон Айб
59′
|27
|Дивок Ориги
|29
|Доминик Соланке
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|12
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)