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20:20 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 9 февраля. «Ливерпуль» одержал крупную победу над «Бонмутом» со счетом 3:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AFP 2019
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Забитыми мячами отметились Садио Мане (24-я минута), Джорджиньо Вейналдум (34) и Мохаммед Салах (48).

В турнирной таблице «Ливерпуль» вернулся на первое место, набрав 65 очков и на три очка опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», который свой матч 26-го тура проведет в воскресенье против «Челси» на своем поле. «Борнмут» с 33 очками идет 11-м.

В следующем туре «Ливерпуль» 24 февраля в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Борнмут» 23 февраля примет «Вулверхэмптон».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» — 1:1;.
  • «Саутгемптон» — «Кардифф» — 1:2;.
  • «Уотфорд» — «Эвертон» — 1:0;.
  • «Хаддерсфилд» — «Арсенал» — 1:2.
Ливерпуль
3:0
Первый тайм: 2:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 269.02.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппЭдди Хоуи
Голы
Садио Мане24′
Джорджиньо Вайналдум34′
Мохамед Салах48′
Составы команд
13Алиссон
1Артур Боруц
4Виргил ван Дейк
3Стив Кук
26Эндрю Робертсон
87′
5Натан Аке
32Жоэль Матип
61′
15Адам Смит
38′
3Фабинью
4Дэн Гослинг
7Джеймс Милнер
6Эндрю Сермен
8Наби Кейта
17Джошуа Кинг
11Мохамед Салах
24Райан Фрэйзер
5Джорджиньо Вайналдум
77′
21Диего Рико
25′80′
66Трент Александр-Арнолд
33Крис Мефам
9Роберту Фирмину
90′
8Джефферсон Лерма
73′
15Дэниэл Старридж
9Лис Муссе
10Садио Мане
88′
10Джордон Айб
59′
27Дивок Ориги
29Доминик Соланке
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)12
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
14Фолы6
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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