«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место в чемпионате Англии по футболу

В турнирной таблице «Ливерпуль» вернулся на первое место, набрав 65 очков и на три очка опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», который свой матч 26-го тура проведет в воскресенье против «Челси» на своем поле. «Борнмут» с 33 очками идет 11-м.