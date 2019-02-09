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20:47 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Реала» победили «Атлетико» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 9 февраля. «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2019

В составе «Реала» забитыми мячами отметились Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42, с пенальти) и Гарет Бэйл (75). У «Атлетико» отличился Антуан Гризманн (25).

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«Реал» и «Атлетико» в третий раз встретились в текущем сезоне, команды играли друг с другом 15 августа в матче за Суперкубок Испании (2:4) и 29 сентября в рамках седьмого тура чемпионата страны (0:0).

«Реал» благодаря победе над подопечными Диего Симеоне вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков после 23 матчей. «Атлетико» опустился на третью строчку, имея в активе 44 очка после 23 встреч. Первое место в таблице занимает «Барселона» (50).

В следующем матче 24-го тура «Реал» дома встретится с «Жироной» 17 февраля, «Атлетико» днем ранее сыграет на выезде с «Райо Вальекано».

Атлетико
1:3
Первый тайм: 1:2
Реал
Футбол, Испания, Тур 239.02.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеСантьяго Солари
Голы
Антуан Гризманн(Анхель Корреа)25′
Каземиру16′
Серхио Рамос42′
Гарет Бэйл(Лука Модрич)74′
Составы команд
13Ян Облак
25Тибо Куртуа
4Сантьяго Ариас
2Даниэль Карвахаль
21Люка Эрнандез
58′
23Серхио Регилон
64′
2Диего Годин
4Серхио Рамос
24Хосе Хименес
41′
5Рафаэль Варан
5Томас Партей
62′80′
10Лука Модрич
66′
8Ньигес Сауль
72′
17Лукас Васкес
22′
7Антуан Гризманн
24′
14Каземиру
10Анхель Корреа
65′
8Тони Кроос
84′
14Родриго Эрнандес
24Дани Себальос
11Тома Лемар
59′
9Карим Бензема
89′
23Виктор Мачин Перес Витоло
7Мариано Диас
22Альваро Мората
68′71′
28Винисиус Жуниор
57′
9Никола Калинич
11Гарет Бэйл
Статистика
7Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
21Фолы16
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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