Футболисты «Реала» победили «Атлетико» в матче чемпионата Испании

Источник: AFP 2019

В составе «Реала» забитыми мячами отметились Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42, с пенальти) и Гарет Бэйл (75). У «Атлетико» отличился Антуан Гризманн (25).

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«Реал» и «Атлетико» в третий раз встретились в текущем сезоне, команды играли друг с другом 15 августа в матче за Суперкубок Испании (2:4) и 29 сентября в рамках седьмого тура чемпионата страны (0:0).

«Реал» благодаря победе над подопечными Диего Симеоне вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков после 23 матчей. «Атлетико» опустился на третью строчку, имея в активе 44 очка после 23 встреч. Первое место в таблице занимает «Барселона» (50).