Футболисты «Реала» победили «Атлетико» в матче чемпионата Испании
ТАСС, 9 февраля. «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 9 февраля. «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе «Реала» забитыми мячами отметились Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42, с пенальти) и Гарет Бэйл (75). У «Атлетико» отличился Антуан Гризманн (25).
«Реал» и «Атлетико» в третий раз встретились в текущем сезоне, команды играли друг с другом 15 августа в матче за Суперкубок Испании (2:4) и 29 сентября в рамках седьмого тура чемпионата страны (0:0).
«Реал» благодаря победе над подопечными Диего Симеоне вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков после 23 матчей. «Атлетико» опустился на третью строчку, имея в активе 44 очка после 23 встреч. Первое место в таблице занимает «Барселона» (50).
В следующем матче 24-го тура «Реал» дома встретится с «Жироной» 17 февраля, «Атлетико» днем ранее сыграет на выезде с «Райо Вальекано».
|Диего Симеоне
|Сантьяго Солари
|Антуан Гризманн(Анхель Корреа)
|25′
|Каземиру
|16′
|Серхио Рамос
|42′
|Гарет Бэйл(Лука Модрич)
|74′
|13
|Ян Облак
|25
|Тибо Куртуа
|4
|Сантьяго Ариас
|2
|Даниэль Карвахаль
|21
|Люка Эрнандез
58′
|23
|Серхио Регилон
64′
|2
|Диего Годин
|4
|Серхио Рамос
|24
|Хосе Хименес
41′
|5
|Рафаэль Варан
|5
|Томас Партей
62′80′
|10
|Лука Модрич
66′
|8
|Ньигес Сауль
72′
|17
|Лукас Васкес
22′
|7
|Антуан Гризманн
24′
|14
|Каземиру
|10
|Анхель Корреа
65′
|8
|Тони Кроос
84′
|14
|Родриго Эрнандес
|24
|Дани Себальос
|11
|Тома Лемар
59′
|9
|Карим Бензема
89′
|23
|Виктор Мачин Перес Витоло
|7
|Мариано Диас
|22
|Альваро Мората
68′71′
|28
|Винисиус Жуниор
57′
|9
|Никола Калинич
|11
|Гарет Бэйл
|7
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)