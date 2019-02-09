Гол Кавани принёс «ПСЖ» победу в матче с «Бордо»

Гол Кавани принёс «ПСЖ» победу в матче с «Бордо»

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Бордо». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.