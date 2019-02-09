Гол Кавани принёс «ПСЖ» победу в матче с «Бордо»
В матче 24-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Бордо». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В матче 24-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Бордо». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного мяча стал нападающий Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти на 42-й минуте.
В концовке первого тайма Кавани получил повреждение бедра. После перерыва 31-летний уругваец не вернулся на поле. Его заменил форвард Килиан Мбаппе.
«ПСЖ», набрав 59 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Бордо» (28) занимает 12-е место.
В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграет с «Сент-Этьеном», а «Бордо» дома примет «Тулузу». Оба матча состоятся 17 февраля.
|Томас Тухель
|Эрик Бедуэ
|Эдинсон Кавани
|42′
|1
|Джанлуиджи Буффон
|1
|Бенуа Костиль
|2
|Тиагу Силва
32′
|3
|Серхи Паленсия
|3
|Преснель Кимпембе
|4
|Жюль Кунде
|13
|Дани Алвес
|20
|Юссуф Сабали
|34
|Стенли Нсоки
10′
|5
|Энрике Отавиу
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|13
|Юнусс Санкаре
2′
|24
|Кристофер Нкунку
|7
|Джимми Бриан
|27
|Мусса Диаби
62′
|12
|Николя Де Превиль
52′
|12
|Тома Менье
80′
|25
|Паблу
45′
|31
|Колен Дагба
|14
|Вукашин Йованович
|6
|Марко Верратти
59′
|26
|Тома Башич
60′
|8
|Леандро Паредес
|17
|Орельен Тшуамени
|9
|Эдинсон Кавани
45′
|11
|Франсуа Камано
18′78′
|7
|Кильян Мбаппе
|9
|Андреас Корнелиус
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)