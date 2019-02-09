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21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Кавани принёс «ПСЖ» победу в матче с «Бордо»

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Бордо». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019

Автором единственного мяча стал нападающий Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти на 42-й минуте.

В концовке первого тайма Кавани получил повреждение бедра. После перерыва 31-летний уругваец не вернулся на поле. Его заменил форвард Килиан Мбаппе.

«ПСЖ», набрав 59 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Бордо» (28) занимает 12-е место.

В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграет с «Сент-Этьеном», а «Бордо» дома примет «Тулузу». Оба матча состоятся 17 февраля.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 1:0
Бордо
Футбол, Франция, Тур 249.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельЭрик Бедуэ
Голы
Эдинсон Кавани42′
Составы команд
1Джанлуиджи Буффон
1Бенуа Костиль
2Тиагу Силва
32′
3Серхи Паленсия
3Преснель Кимпембе
4Жюль Кунде
13Дани Алвес
20Юссуф Сабали
34Стенли Нсоки
10′
5Энрике Отавиу
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
13Юнусс Санкаре
2′
24Кристофер Нкунку
7Джимми Бриан
27Мусса Диаби
62′
12Николя Де Превиль
52′
12Тома Менье
80′
25Паблу
45′
31Колен Дагба
14Вукашин Йованович
6Марко Верратти
59′
26Тома Башич
60′
8Леандро Паредес
17Орельен Тшуамени
9Эдинсон Кавани
45′
11Франсуа Камано
18′78′
7Кильян Мбаппе
9Андреас Корнелиус
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)8
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые8
14Фолы21
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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