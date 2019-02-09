Болельщики «Атлетико» забросали вратаря «Реала» Куртуа игрушечными крысами

Куртуа выступал за «Атлетико» в период с 2011 по 2014 годы. Подобная реакция со стороны болельщиков «Атлетико» была вызвана переходом Куртуа из английского «Челси» в испанский «Реал», который является принципиальным соперником «Атлетико». Ранее сообщалось, что фанаты мадридского клуба забросали мусором памятную табличку с фамилией Куртуа около домашнего стадиона «Атлетико», также на табличке появилась надпись «крыса».

Куртуа перешел в «Реал» в августе 2018 года, заключив контракт на шесть лет, проведя в текущем сезоне за мадридский клуб 21 матч во всех турнирах. За сборную Бельгии 26-летний вратарь провел 70 матчей, в том числе семь матчей на чемпионате мира 2018 года, где бельгийская команда завоевала бронзовые награды, а Куртуа был признан лучшим голкипером турнира в России.