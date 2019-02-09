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21:54 (мск), источник: ТАСС

Болельщики «Атлетико» забросали вратаря «Реала» Куртуа игрушечными крысами

ТАСС, 9 февраля. Болельщики «Атлетико» забросали голкипера «Реала» Тибо Куртуа игрушечными крысами во время матча 23-го тура чемпионата Испании по футболу (1:3), который прошел в субботу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание AS.

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Источник: Reuters

Куртуа выступал за «Атлетико» в период с 2011 по 2014 годы. Подобная реакция со стороны болельщиков «Атлетико» была вызвана переходом Куртуа из английского «Челси» в испанский «Реал», который является принципиальным соперником «Атлетико». Ранее сообщалось, что фанаты мадридского клуба забросали мусором памятную табличку с фамилией Куртуа около домашнего стадиона «Атлетико», также на табличке появилась надпись «крыса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Куртуа перешел в «Реал» в августе 2018 года, заключив контракт на шесть лет, проведя в текущем сезоне за мадридский клуб 21 матч во всех турнирах. За сборную Бельгии 26-летний вратарь провел 70 матчей, в том числе семь матчей на чемпионате мира 2018 года, где бельгийская команда завоевала бронзовые награды, а Куртуа был признан лучшим голкипером турнира в России.

Атлетико
1:3
Первый тайм: 1:2
Реал
Футбол, Испания, Тур 239.02.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеСантьяго Солари
Голы
Антуан Гризманн(Анхель Корреа)25′
Каземиру16′
Серхио Рамос42′
Гарет Бэйл(Лука Модрич)74′
Составы команд
13Ян Облак
25Тибо Куртуа
4Сантьяго Ариас
2Даниэль Карвахаль
21Люка Эрнандез
58′
23Серхио Регилон
64′
2Диего Годин
4Серхио Рамос
24Хосе Хименес
41′
5Рафаэль Варан
5Томас Партей
62′80′
10Лука Модрич
66′
8Ньигес Сауль
72′
17Лукас Васкес
22′
7Антуан Гризманн
24′
14Каземиру
10Анхель Корреа
65′
8Тони Кроос
84′
14Родриго Эрнандес
24Дани Себальос
11Тома Лемар
59′
9Карим Бензема
89′
23Виктор Мачин Перес Витоло
7Мариано Диас
22Альваро Мората
68′71′
28Винисиус Жуниор
57′
9Никола Калинич
11Гарет Бэйл
Статистика
7Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
21Фолы16
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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