Что смотреть в воскресенье: Агуэро против Игуаина, матчи Головина, Черышева и Слуцкого

Источник: Reuters

Что смотреть

10 февраля, воскресенье

«Гронинген» — «Витесс». 16.30. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобайлити»

«Монпелье» — «Монако». 17.00. Стадион «Стад де ля Моссон»

«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 18.15. Стадион «Месталья»

«Манчестер Сити» — «Челси». 19.00. Стадион «Этихад»

«Сассуоло» — «Ювентус». 20.00. Стадион «Читта дель Триколоре»

«Атлетик» — «Барселона». 22.30. Стадион «Сан-Мамес».

Возьмет ли Гвардьола реванш у Сарри?

Второе воскресенье подряд главный матч английской премьер-лиги принимает стадион «Этихад». Неделю назад «Манчестер Сити» расправился здесь с «Арсеналом» (3:1), после чего съездил в гости к «Эвертону» (2:0) на вынесенный матч 27-го тура и сравнялся с «Ливерпулем» по набранным очкам. Да, в субботу красные уверенно расправились с «Борнмутом» и вернули себе первое место, однако чемпион продолжает оказывать давление на лидера.

Оно может усилиться, если Хосеп Гвардьола добьется успеха в противостоянии с Маурицио Сарри, который после очередной победы «МЮ» рискует оказаться за пределами лигочемпионской четверки. Непростая ситуация. Особенно если вспомнить, как после фиаско в гостях у «Борнмута» (0:4) итальянцу прочили отставку и обсуждали его непростые отношения с футболистами. Но всего через несколько дней «Челси» уничтожил оборону «Хаддерсфилда» (5:0), удостоившийся от тренера критики Азар оформил дубль, а новобранец Игуаин очаровал «Стэмфорд Бридж» первыми голами.

Теперь всем интересно, как закончится снайперская дуэль Пипиты с соотечественником Агуэро, исход которой вполне может решить судьбу воскресного противостояния. Тем более туром ранее Кун разразился хет-триком. Хотя могут найтись и другие герои. Как в матче первого круга, когда «Челси» добился победы благодаря точным ударам Канте и Давида Луиза (2:0). Что касается потерь, то гости рискуют остаться в воскресенье без вундеркинда Хадсона-Одои, а «Сити» точно сыграет без травмированного Менди.

Уйдет ли «Монако» из зоны «стыков»?

На Лазурном берегу наконец-то получили возможность немного перевести дух. В первом февральском матче «Монако» одержал долгожданную победу на своем стадионе, показав против «Тулузы» (2:1) весьма содержательную игру, а Александр Головин отличился во втором матче подряд. Это помогло по итогам тура покинуть зону прямого вылета, отправив туда «Амьен», и начать строить планы по подъему с 18-го места. Оно, как известно, дает шанс сохранить прописку в лиге 1 через стыковые матчи, но все же лучше избавиться от лишней нервотрепки.

Перспективы «Монако» очевидны, ведь в субботу имевшие равное количество очков с монегасками «Амьен» и «Кан» встречались между собой. А «Дижон», у которого на два балла больше, еще в пятницу проиграл дома «Марселю» (1:2). Теперь все в руках «Монако», и на повестке дня у Леонарду Жардима серьезный соперник в лице «Монпелье». Даже сбросив в новом году обороты (+1=3−1), команда продолжает борьбу за место в еврокубках. В Монте-Карло запомнили ее крепкий характер по декабрьской игре на «Луи II». Тогда до 80-й минуты «Монако» вел в счете, однако два голевых паса Делорта и победный удар бывшего форварда «Локомотива» Шкулетича перевернули все с ног на голову (1:2). Впрочем, сейчас главный тренер «Монпелье» Мишель Тер Закарян просит забыть ту игру, уверяя: в воскресенье из Монте-Карло приедет совсем другая команда. Но оправдают ли мечтающие о реванше монегаски опасения соперника и своих болельщиков?

Справится ли Слуцкий с потерями? Забьет ли снова Черышев?

Чуть раньше Головина начнет матч в голландском чемпионате команда его бывшего тренера Леонида Слуцкого. В Гронингене «Витесс» попробует прервать свою не самую удачную серию, которая вместила вылет из Кубка Голландии, драматичное поражение от «Фортуны» (1:2) и заслужившую аналогичные эпитеты домашнюю ничью с «Херенвеном» (2:2). Шансы на успех высоки, ведь ближайший соперник занимающих пятое место арнемцев балансирует у границы зоны «стыков». Да и в первом круге «Витесс» провел против «Гронингена» одну из самых ярких игр текущего сезона, разгромив соперника со счетом 5:1. Однако Слуцкому приходится ломать голову над тем, как справиться с дисквалификацией двух лидеров и найти достойную замену Бюттнеру и Линссену.

Хорошие перспективы в воскресенье и у «Валенсии» Дениса Черышева, которая в испанской ла лиге постепенно приближается к еврокубковой зоне. В чемпионате «летучие мыши» последовательно обыграли «Сельту» с «Вильярреалом», и на волне успеха провели отличный матч на «Камп Ноу» против «Барселоны» (2:2). Подопечным Марселино по силам одолеть и соседа по таблице «Реал Сосьедад», который в первом круге был повержен благодаря голевому пасу Черышева на Гамейро (1:0).