Что смотреть в воскресенье: Агуэро против Игуаина, матчи Головина, Черышева и Слуцкого
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в воскресенье, 10 февраля.
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в воскресенье, 10 февраля.
10 февраля, воскресенье
Второе воскресенье подряд главный матч английской
Оно может усилиться, если Хосеп Гвардьола добьется успеха в противостоянии с Маурицио Сарри, который после очередной победы «МЮ» рискует оказаться за пределами лигочемпионской четверки. Непростая ситуация. Особенно если вспомнить, как после фиаско в гостях у «Борнмута» (0:4) итальянцу прочили отставку и обсуждали его непростые отношения с футболистами. Но всего через несколько дней «Челси» уничтожил оборону «Хаддерсфилда» (5:0), удостоившийся от тренера критики Азар оформил дубль, а новобранец Игуаин очаровал «Стэмфорд Бридж» первыми голами.
Теперь всем интересно, как закончится снайперская дуэль Пипиты с соотечественником Агуэро, исход которой вполне может решить судьбу воскресного противостояния. Тем более туром ранее Кун разразился
На Лазурном берегу
Перспективы «Монако» очевидны, ведь в субботу имевшие равное количество очков с монегасками «Амьен» и «Кан» встречались между собой. А «Дижон», у которого на два балла больше, еще в пятницу проиграл дома «Марселю» (1:2). Теперь все в руках «Монако», и на повестке дня у Леонарду Жардима серьезный соперник в лице «Монпелье». Даже сбросив в новом году обороты (+1=3−1), команда продолжает борьбу за место в еврокубках. В
Чуть раньше Головина начнет матч в голландском чемпионате команда его бывшего тренера Леонида Слуцкого. В Гронингене «Витесс» попробует прервать свою не самую удачную серию, которая вместила вылет из Кубка Голландии, драматичное поражение от «Фортуны» (1:2) и заслужившую аналогичные эпитеты домашнюю ничью с «Херенвеном» (2:2). Шансы на успех высоки, ведь ближайший соперник занимающих пятое место арнемцев балансирует у границы зоны «стыков». Да и в первом круге «Витесс» провел против «Гронингена» одну из самых ярких игр текущего сезона, разгромив соперника со счетом 5:1. Однако Слуцкому приходится ломать голову над тем, как справиться с дисквалификацией двух лидеров и найти достойную замену Бюттнеру и Линссену.
Хорошие перспективы в воскресенье и у «Валенсии» Дениса Черышева, которая в испанской ла лиге постепенно приближается к еврокубковой зоне. В чемпионате «летучие мыши» последовательно обыграли «Сельту» с «Вильярреалом», и на волне успеха провели отличный матч на «Камп Ноу» против «Барселоны» (2:2). Подопечным Марселино по силам одолеть и соседа по таблице «Реал Сосьедад», который в первом круге был повержен благодаря голевому пасу Черышева на Гамейро (1:0).
Что может помешать «Валенсии» в воскресенье? Прежде всего, уровень соперника, не проигрывающего с наступлением нового года (+3=4). И, конечно, свежесть гостей из