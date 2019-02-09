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22:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» сократила отставание от «Боруссии» Д до 5 очков, обыграв «Шальке-04»

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

Автором первого гола стал защитник «Шальке-04» Джеффри Брума, отправивший мяч в свои ворота на 11-й минуте. В середине первого тайма нападающий гостей Ахмед Кутуджу сравнял счёт. Спустя две минуты «Бавария» снова вышла вперёд благодаря голу Роберта Левандовского. В начале второй половины отличился нападающий мюнхенского клуба Серж Гнабри.

«Бавария», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды Нико Ковача от лидирующей «Боруссии» Д, которая сегодня, 9 февраля, на своём поле сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (3:3), сократилось до 5 очков.

Бавария
3:1
Первый тайм: 2:1
Шальке-04
Футбол, Германия, Тур 219.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Allianz-Arena
Главные тренеры
Нико КовачДоменико Тедеско
Голы
Джеффри Брума11′
Ахмед Кутуджу(Уэстон Маккенни)25′
Роберт Левандовски(Хамес Родригес)27′
Серж Гнабри(Роберт Левандовски)57′
Составы команд
26Свен Ульрайх
1Ральф Ферманн
32Джошуа Киммих
18Даниэль Калиджури
45′
27Давид Алаба
24Бастиан Очипка
5Матс Хуммельс
26Салиф Сане
17Джером Боатенг
27Джеффри Брума
85′
9Роберт Левандовски
34′
10Набиль Бенталеб
6Тиагу Алькантара
11Евгений Коноплянка
18Леон Горецка
2Уэстон Маккенни
22Серж Гнабри
89′
13Себастьян Руди
33′
19Альфонсо Дэйвис
6Омар Маскарель
29Кингсли Коман
68′
8Суат Сердар
54′
7Франк Рибери
25Амин Харит
11Хамес Родригес
78′
15Ахмед Кутуджу
73′
8Хави Мартинес
7Марк Ут
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)7
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
11Фолы11
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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