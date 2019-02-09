«Бавария» сократила отставание от «Боруссии» Д до 5 очков, обыграв «Шальке-04»

Автором первого гола стал защитник «Шальке-04» Джеффри Брума, отправивший мяч в свои ворота на 11-й минуте. В середине первого тайма нападающий гостей Ахмед Кутуджу сравнял счёт. Спустя две минуты «Бавария» снова вышла вперёд благодаря голу Роберта Левандовского. В начале второй половины отличился нападающий мюнхенского клуба Серж Гнабри.