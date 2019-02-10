«Интер» прервал серию без побед в Серии А из трёх матчей, обыграв «Парму»
В матче 23-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала миланский «Интер». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В матче 23-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала миланский «Интер». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол забил нападающий Лаутаро Мартинес, отправивший мяч в ворота соперника на 79-й минуте после передачи полузащитника Раджи Найнгголана.
«Интер» прервал серию без побед в чемпионате Италии из трёх матчей. Ранее подопечные Лучано Спаллетти сыграли вничью и потерпели два поражения. Для «Пармы» этот проигрыш стал вторым в последних трёх встречах.
Миланский клуб, набрав 43 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, команда из Пармы (29) — 12-е.
В 24-м туре «Парма» на выезде 16 февраля встретится с «Кальяри», а «Интер» на следующий день дома сыграет с «Сампдорией».
|Роберто Д`Аверса
|Лучано Спаллетти
|Лаутаро Мартинес(Раджа Наингголан)
|79′
|55
|Луиджи Сепе
|1
|Самир Ханданович
|2
|Симоне Якопони
|6
|Стефан де Фрай
|22
|Бруну Алвеш
|18
|Квадво Асамоа
|28
|Риккардо Гальоло
61′
|33
|Данило Д`Амброзио
|95
|Алессандро Бастони
|37
|Милан Шкриньяр
|17
|Антонино Барилла
|8
|Матиас Весино
37′
|27
|Жерве Яо Куасси Жервинью
|77
|Марсело Брозович
|45
|Роберто Инглезе
|44
|Иван Перишич
|21
|Маттео Скоццарелла
77′
|14
|Раджа Наингголан
85′88′
|5
|Лео Штулац
|5
|Роберто Гальярдини
|87
|Юрай Куцка
84′
|15
|Жоау Мариу
77′
|93
|Маттиа Спрокати
|10
|Лаутаро Мартинес
|26
|Лука Силигарди
58′
|9
|Мауро Икарди
90′
|77
|Джонатан Бьябьяни
89′
|21
|Седрик Суариш
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|10
|17
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Массимилиано Иррати(Италия)