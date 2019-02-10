«Интер» прервал серию без побед в Серии А из трёх матчей, обыграв «Парму»

Источник: AFP 2019

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Единственный гол забил нападающий Лаутаро Мартинес, отправивший мяч в ворота соперника на 79-й минуте после передачи полузащитника Раджи Найнгголана.

«Интер» прервал серию без побед в чемпионате Италии из трёх матчей. Ранее подопечные Лучано Спаллетти сыграли вничью и потерпели два поражения. Для «Пармы» этот проигрыш стал вторым в последних трёх встречах.

Миланский клуб, набрав 43 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, команда из Пармы (29) — 12-е.