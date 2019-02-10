Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
Жирона0
Уэска2
Футбол. Зарубежный
9.02
Парма0
Интер1
Футбол. Зарубежный
9.02
Амьен1
Кан0
Футбол. Зарубежный
9.02
Страсбур1
Анже2
Футбол. Зарубежный
9.02
Брайтон & Хоув1
Бернли3
Футбол. Зарубежный
9.02
Бавария3
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
9.02
Эспаньол2
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
9.02
ПСЖ1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
9.02
Атлетико1
Реал3
Футбол. Зарубежный
9.02
Кристал Пэлас1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
9.02
Хаддерсфилд1
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
9.02
Ливерпуль3
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
9.02
Саутгемптон1
Кардифф Сити2
Футбол. Зарубежный
9.02
Уотфорд1
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д3
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг0
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия М0
Герта3
Футбол. Зарубежный
9.02
Ганновер-962
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
9.02
Фрайбург3
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
9.02
Фулхэм0
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
9.02
Хетафе3
Сельта1
Все события
Фоторепортажи
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
00:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» прервал серию без побед в Серии А из трёх матчей, обыграв «Парму»

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала миланский «Интер». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Наверх
Источник: AFP 2019
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Единственный гол забил нападающий Лаутаро Мартинес, отправивший мяч в ворота соперника на 79-й минуте после передачи полузащитника Раджи Найнгголана.

«Интер» прервал серию без побед в чемпионате Италии из трёх матчей. Ранее подопечные Лучано Спаллетти сыграли вничью и потерпели два поражения. Для «Пармы» этот проигрыш стал вторым в последних трёх встречах.

Миланский клуб, набрав 43 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, команда из Пармы (29) — 12-е.

В 24-м туре «Парма» на выезде 16 февраля встретится с «Кальяри», а «Интер» на следующий день дома сыграет с «Сампдорией».

Парма
0:1
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 239.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Ennio Tardini
Главные тренеры
Роберто Д`АверсаЛучано Спаллетти
Голы
Лаутаро Мартинес(Раджа Наингголан)79′
Составы команд
55Луиджи Сепе
1Самир Ханданович
2Симоне Якопони
6Стефан де Фрай
22Бруну Алвеш
18Квадво Асамоа
28Риккардо Гальоло
61′
33Данило Д`Амброзио
95Алессандро Бастони
37Милан Шкриньяр
17Антонино Барилла
8Матиас Весино
37′
27Жерве Яо Куасси Жервинью
77Марсело Брозович
45Роберто Инглезе
44Иван Перишич
21Маттео Скоццарелла
77′
14Раджа Наингголан
85′88′
5Лео Штулац
5Роберто Гальярдини
87Юрай Куцка
84′
15Жоау Мариу
77′
93Маттиа Спрокати
10Лаутаро Мартинес
26Лука Силигарди
58′
9Мауро Икарди
90′
77Джонатан Бьябьяни
89′
21Седрик Суариш
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)18
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые10
17Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМассимилиано Иррати(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Парма
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
«Красная машина» нашла лидера, но проиграла шведам
«Спартак» проиграл клубу из Словакии в товарищеском матче
Александр Овечкин рассказал о том, как в детстве попал в хоккей
Футболисты «Реала» победили «Атлетико» в чемпионате Испании
Дзагоева ждут в Турции: обзор трансферных слухов субботы
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным видам спорта
Павлюченкова вывела РФ в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь