Футбольные фанаты поиздевались над смертью футболиста Салы

Источник: Reuters

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Двое фанатов изображали полет самолета с трибун. Подобные жесты были расценены клубом, как издевательство над смертью новичка «Кардифф Сити» аргентинского нападающего Эмилиано Салы. Оба болельщика уже задержаны полицией. Клуб настроен наложить на них запрет на посещение матчей «Саутгемптона». Кроме того, клуб продолжает сотрудничество с полицией с целью выявление других случаев проявления неуважения к смерти аргентинца.

Матч состоялся 9 февраля и начался с минуты молчания в память о гибели Сала. Он завершился победой «Кардифф Сити» в гостях со счетом 2:1.