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17:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольные фанаты поиздевались над смертью футболиста Салы

Английский «Саутгемптон» решил наказать двух болельщиков клуба за неподобающее поведение во время матча против «Кардифф Сити». Об этом сообщает BBC.

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Источник: Reuters
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Двое фанатов изображали полет самолета с трибун. Подобные жесты были расценены клубом, как издевательство над смертью новичка «Кардифф Сити» аргентинского нападающего Эмилиано Салы. Оба болельщика уже задержаны полицией. Клуб настроен наложить на них запрет на посещение матчей «Саутгемптона». Кроме того, клуб продолжает сотрудничество с полицией с целью выявление других случаев проявления неуважения к смерти аргентинца.

Матч состоялся 9 февраля и начался с минуты молчания в память о гибели Сала. Он завершился победой «Кардифф Сити» в гостях со счетом 2:1.

28-летний Сала был на борту самолета, пропавшего при перелете из Франции в Уэльс. Футболист летел в расположение своего нового клуба — «Кардифф Сити». Судно пропало с радаров 22 января. 8 февраля было опознано тело Салы.

Саутгемптон
1:2
Первый тайм: 0:0
Кардифф Сити
Футбол, Англия, Тур 269.02.2019, 18:00 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльНил Уорнок
Голы
Джек Стивенс(Чарли Остин)90+1′
Сол Бамба(Каллум Патерсон)69′
Кеннет Зохоре(Виктор Камараса)90+3′
Составы команд
1Алекс Маккарти
1Нил Этеридж
5Джек Стивенс
2Ли Пелтиер
21Райан Бертранд
3Джо Беннетт
35Ян Беднарек
5Брюно Экуэле Манга
14Ориоль Ромеу
90+6′
22Сол Бамба
70′
16Джеймс Уорд-Проуз
45+1′
7Гарри Артер
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
8Джо Раллс
22Натан Редмонд
89′
13Каллум Патерсон
4Янник Вестергор
72′
14Бобби Рид
62′
10Чарли Остин
15Леандро Бакуна
43Ян Валери
83′
17Арон Гюннарссон
61′62′
15Сэм Галлахер
10Кеннет Зохоре
90+4′
7Шейн Лонг
72′
29Умар Ньясс
83′
11Мохамед Эль-Юнусси
21Виктор Камараса
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)6
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
15Фолы12
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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