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17:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«У него два дня была диарея, а потом он забил». «Ливерпуль» в шоке от Вейналдума

Даже Юрген Клопп не до конца понял, как его полузащитник успел восстановиться.

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Источник: Reuters

У болельщиков «Ливерпуля» отличные выходные: вчера команда выиграла у «Борнмута» и вернула лидерство в таблице чемпионата Англии. Не расстраивают даже обвинения в том, что победный гол «красные» забили из офсайда, который не заметили судьи. В конце концов после этого «Ливерпуль» отгрузил сопернику еще два.

Жоржиньо Вейналдум стал одним из героев матча, забив второй гол на 34-й минуте. Но лишь после игры стала известна предыстория: голландец вообще не должен был принимать участие в этой встрече. За пару дней до игры у него случился приступ отравления со всеми самыми неприятными последствиями. «Из-за диареи и рвоты он даже не ночевал вместе с командой в отеле перед матчем, — рассказывал Юрген Клопп, — У него были все те симптомы, которые вы меньше всего хотите обнаружить у себя перед игрой в футбол. Но он поспал пару часов и объявил мне, что готов играть. Если честно, я немного переживал за остальных парней после гола Вейналдума. Они обнимали его и были слишком близко. Надеюсь, никто из них не заразился».

Вейналдум отыграл в матче 77 минут и был одним из лучших на поле. Джеймс Милнер не скрывал удивления: «Мы не видели его перед игрой, но потом он выходит и творит такое!».

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В целом эта история отлично описывает то, что Юрген Клопп ценит в своих футболистах. То, чем отличается немец и его команды от остальных. Сам тренер тоже это признал. «Характер и менталитет этих парней — единственная причина, по которой мы находимся там, где мы есть. Мы всегда можем рассчитывать на характер и отношение парней. Это позволяет верить в возможность побеждать, и мы делаем это. Как долго? Посмотрим».

Одновременно английские СМИ нашли последовательность в голах Вейналдума — он практически всегда забивает их только на домашних стадионах своих команд. У голландца 20 мячей в АПЛ, 19 он оформил дома.

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Вейналдума называют одним из самых недооцененных игроков «Ливерпуля». Он стабильно в топе игроков команду по пробегу. И отрабатывает от штрафной до штрафной, что очень ценит Клопп. «Он выдающийся игрок, который сочетает в себе множество функций, которые необходимы команде. Например, он без проблем контролирует мяч в единоборстве, а потом отлично продвигает атаку. Не знаю, на каком количестве позиций он отыграл и может сыграть. Как минимум, он здорово выглядит на любом месте в тройке полузащиты»,

С такими перфомансами недооценка Вейналдума не продлится долго.

Павел Пучков

Ливерпуль
3:0
Первый тайм: 2:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 269.02.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппЭдди Хоуи
Голы
Садио Мане(Джеймс Милнер)24′
Джорджиньо Вайналдум(Эндрю Робертсон)34′
Мохамед Салах(Роберту Фирмину)48′
Составы команд
13Алиссон
1Артур Боруц
4Виргил ван Дейк
3Стив Кук
26Эндрю Робертсон
87′
5Натан Аке
32Жоэль Матип
61′
15Адам Смит
38′
3Фабинью
4Дэн Гослинг
7Джеймс Милнер
6Эндрю Сермен
8Наби Кейта
17Джошуа Кинг
11Мохамед Салах
24Райан Фрэйзер
5Джорджиньо Вайналдум
77′
21Диего Рико
25′80′
66Трент Александр-Арнолд
33Крис Мефам
9Роберту Фирмину
90′
8Джефферсон Лерма
73′
15Дэниэл Старридж
9Лис Муссе
10Садио Мане
87′
10Джордон Айб
59′
27Дивок Ориги
29Доминик Соланке
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)12
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
14Фолы6
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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