«У него два дня была диарея, а потом он забил». «Ливерпуль» в шоке от Вейналдума
Даже Юрген Клопп не до конца понял, как его полузащитник успел восстановиться.
Даже Юрген Клопп не до конца понял, как его полузащитник успел восстановиться.
У болельщиков «Ливерпуля» отличные выходные: вчера команда выиграла у «Борнмута» и вернула лидерство в таблице чемпионата Англии. Не расстраивают даже обвинения в том, что победный гол «красные» забили из офсайда, который не заметили судьи. В конце концов после этого «Ливерпуль» отгрузил сопернику еще два.
Жоржиньо Вейналдум стал одним из героев матча, забив второй гол на 34-й минуте. Но лишь после игры стала известна предыстория: голландец вообще не должен был принимать участие в этой встрече. За пару дней до игры у него случился приступ отравления со всеми самыми неприятными последствиями. «Из-за диареи и рвоты он даже не ночевал вместе с командой в отеле перед матчем, — рассказывал Юрген Клопп, — У него были все те симптомы, которые вы меньше всего хотите обнаружить у себя перед игрой в футбол. Но он поспал пару часов и объявил мне, что готов играть. Если честно, я немного переживал за остальных парней после гола Вейналдума. Они обнимали его и были слишком близко. Надеюсь, никто из них не заразился».
Вейналдум отыграл в матче 77 минут и был одним из лучших на поле. Джеймс Милнер не скрывал удивления: «Мы не видели его перед игрой, но потом он выходит и творит такое!».
В целом эта история отлично описывает то, что Юрген Клопп ценит в своих футболистах. То, чем отличается немец и его команды от остальных. Сам тренер тоже это признал. «Характер и менталитет этих парней — единственная причина, по которой мы находимся там, где мы есть. Мы всегда можем рассчитывать на характер и отношение парней. Это позволяет верить в возможность побеждать, и мы делаем это. Как долго? Посмотрим».
Одновременно английские СМИ нашли последовательность в голах Вейналдума — он практически всегда забивает их только на домашних стадионах своих команд. У голландца 20 мячей в АПЛ, 19 он оформил дома.
Вейналдума называют одним из самых недооцененных игроков «Ливерпуля». Он стабильно в топе игроков команду по пробегу. И отрабатывает от штрафной до штрафной, что очень ценит Клопп. «Он выдающийся игрок, который сочетает в себе множество функций, которые необходимы команде. Например, он без проблем контролирует мяч в единоборстве, а потом отлично продвигает атаку. Не знаю, на каком количестве позиций он отыграл и может сыграть. Как минимум, он здорово выглядит на любом месте в тройке полузащиты»,
С такими перфомансами недооценка Вейналдума не продлится долго.
Павел Пучков
|Юрген Клопп
|Эдди Хоуи
|Садио Мане(Джеймс Милнер)
|24′
|Джорджиньо Вайналдум(Эндрю Робертсон)
|34′
|Мохамед Салах(Роберту Фирмину)
|48′
|13
|Алиссон
|1
|Артур Боруц
|4
|Виргил ван Дейк
|3
|Стив Кук
|26
|Эндрю Робертсон
87′
|5
|Натан Аке
|32
|Жоэль Матип
61′
|15
|Адам Смит
38′
|3
|Фабинью
|4
|Дэн Гослинг
|7
|Джеймс Милнер
|6
|Эндрю Сермен
|8
|Наби Кейта
|17
|Джошуа Кинг
|11
|Мохамед Салах
|24
|Райан Фрэйзер
|5
|Джорджиньо Вайналдум
77′
|21
|Диего Рико
25′80′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|33
|Крис Мефам
|9
|Роберту Фирмину
90′
|8
|Джефферсон Лерма
73′
|15
|Дэниэл Старридж
|9
|Лис Муссе
|10
|Садио Мане
87′
|10
|Джордон Айб
59′
|27
|Дивок Ориги
|29
|Доминик Соланке
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|12
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)