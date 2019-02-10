Обнародована зарплата Головина в «Монако»

Источник: Reuters

L"Équipe привел данные без учета налогов. Наиболее высокооплачиваемым футболистом чемпионата стал бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар. Его заработок составляет 3,06 миллиона евро в месяц. На втором и третьем местах также игроки ПСЖ — французский форвард Киллиан Мбаппе (1,73 млн евро) и уругваец Эдинсон Кавани (1,5 млн евро).

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Из 20 наиболее высокооплачиваемых футболистов чемпионата только шесть игроков не выступают за ПСЖ. Это, в частности, колумбийский форвард монегасков Радамель Фалькао с зарплатой 750 тысяч евро. Головин — седьмой по заработкам в «Монако». Россиянин получает 225 тысяч евро в месяц.

В текущем сезоне 22-летний Головин провел 15 матчей в составе «Монако». На его счету один гол и одна результативная передача.