Обнародована зарплата Головина в «Монако»
Французская газета L`Équipe опубликовала результаты исследования о заработках футболистов чемпионата Франции. Оно опубликовано на сайте издания.
Французская газета L`Équipe опубликовала результаты исследования о заработках футболистов чемпионата Франции. Оно опубликовано на сайте издания.
L"Équipe привел данные без учета налогов. Наиболее высокооплачиваемым футболистом чемпионата стал бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар. Его заработок составляет 3,06 миллиона евро в месяц. На втором и третьем местах также игроки ПСЖ — французский форвард Киллиан Мбаппе (1,73 млн евро) и уругваец Эдинсон Кавани (1,5 млн евро).
Из 20 наиболее высокооплачиваемых футболистов чемпионата только шесть игроков не выступают за ПСЖ. Это, в частности, колумбийский форвард монегасков Радамель Фалькао с зарплатой 750 тысяч евро. Головин — седьмой по заработкам в «Монако». Россиянин получает 225 тысяч евро в месяц.
В текущем сезоне 22-летний Головин провел 15 матчей в составе «Монако». На его счету один гол и одна результативная передача.
Футболист сборной России присоединился к «Монако» летом 2018-го. Его трансфер из ЦСКА стал самым крупным в российской истории и обошелся «Монако» в 30 миллионов евро.