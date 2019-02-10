«Манчестер Сити» — «Челси»: Зинченко сыграет в основе хозяев
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси», которые сыграют в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси», которые сыграют в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Встреча состоится сегодня, 10 февраля, и начнётся в 19:00 мск.
В основном составе «горожан» сыграет украинский защитник Александр Зинченко, который ранее выступал за «Уфу».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брёйне, Стерлинг, Силва, Агуэро.
Запасные: Мурич, Данило, Сане, Сильва, Марез, Отаменди, Габриэл Жезус
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Баркли, Педро, Азар, Игуаин.
Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Эмерсон,