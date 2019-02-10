«Витесс» Слуцкого не удержал ничью в матче с «Гронингеном»

Источник: РИА "Новости"

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Встреча, проходившая на стадионе «Эйроборг» в Гронингене, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Витесс» не может победить уже в четвёртом матче подряд.

«Гронинген» открыл счёт на 13-й минуте, отличился Кай Сирхёйс. На 34-й минуте Уссама Дарфалу с передачи Вячеслава Караваева восстановил равенство. Но в самой концовке встречи уже в компенсированное время точный удар Мохамеда Эль-Ханкури принёс «Гронингену» победу.