«Тоттенхэм» повторил уникальное достижение «Портсмута» 90-летней давности
В матче с «Лестером» команда Маурисио Покеттино повторила уникальный рекорд «Портсмута» 90-летней давности.
В матче с «Лестером» команда Маурисио Покеттино повторила уникальный рекорд «Портсмута» 90-летней давности.
Дело в том, что она не играет вничью уже на протяжении 30 встреч подряд. «Тоттенхэм» стал вторым клубом в английской истории, отметившимся такой бескомпромиссностью. Первым был «Портсмут»: 90 лет назад, в сезоне-1928/29 команда с юга Англии обходилась без ничьих на протяжении 38 матчей подряд.
В сегодняшней игре с «Лестером» «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 3:1. Благодаря этому результату, подопечные Маурисио Покеттино набрали 60 очков в 26 матчах. Они занимают третье место в турнирной таблице английской
|Маурисио Покеттино
|Клод Пюэль
|Давинсон Санчес(Кристиан Эриксен)
|33′
|Джейми Варди(Рикарду Перейра)
|76′
|Кристиан Эриксен(Фернандо Льоренте)
|63′
|Сон Хын Мин(Мусса Сиссоко)
|90+1′
|Джейми Варди
|60′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Каспер Шмайхель
|2
|Киран Триппьер
|3
|Бен Чилвелл
|5
|Ян Фертонген
28′
|6
|Джонатан Эванс
|6
|Давинсон Санчес
|14
|Рикарду Перейра
|8
|Харри Уинкс
|15
|Гарри Магуайр
|17
|Мусса Сиссоко
|10
|Джеймс Мэддисон
|23
|Кристиан Эриксен
|21
|Юри Тилеманс
85′
|7
|Сон Хын Мин
16′
|25
|Уилфред Ндиди
|3
|Дэнни Роуз
20′88′
|19
|Харви Барнс
88′
|16
|Кайл Уокер-Питерс
|20
|Синдзи Окадзаки
|52
|Оливер Скипп
71′
|7
|Демарэй Грэй
59′
|4
|Тоби Алдервейрелд
|9
|Джейми Варди
|18
|Фернандо Льоренте
80′
|31
|Рашид Геззаль
72′
|12
|Виктор Ваньяма
|8
|Келечи Ихеаначо
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|4
|7
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)