Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фортуна Д1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн1
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити6
Челси0
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер4
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Монако2
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант2
Ним4
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория0
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
16:30
Тоттенхэм Хотспур3
Лестер1
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья1
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес3
Бетис0
Все события
Фоторепортажи
8«Реал» победил «Атлетико» и другие события выходных
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» повторил уникальное достижение «Портсмута» 90-летней давности

В матче с «Лестером» команда Маурисио Покеттино повторила уникальный рекорд «Портсмута» 90-летней давности.

Наверх
Источник: AFP 2019

Дело в том, что она не играет вничью уже на протяжении 30 встреч подряд. «Тоттенхэм» стал вторым клубом в английской истории, отметившимся такой бескомпромиссностью. Первым был «Портсмут»: 90 лет назад, в сезоне-1928/29 команда с юга Англии обходилась без ничьих на протяжении 38 матчей подряд.

В сегодняшней игре с «Лестером» «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 3:1. Благодаря этому результату, подопечные Маурисио Покеттино набрали 60 очков в 26 матчах. Они занимают третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги.

Тоттенхэм Хотспур
3:1
Первый тайм: 1:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 2610.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Wembley
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноКлод Пюэль
Голы
Давинсон Санчес(Кристиан Эриксен)33′
Джейми Варди(Рикарду Перейра)76′
Кристиан Эриксен(Фернандо Льоренте)63′
Сон Хын Мин(Мусса Сиссоко)90+1′
Нереализованные пенальти
Джейми Варди60′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Каспер Шмайхель
2Киран Триппьер
3Бен Чилвелл
5Ян Фертонген
28′
6Джонатан Эванс
6Давинсон Санчес
14Рикарду Перейра
8Харри Уинкс
15Гарри Магуайр
17Мусса Сиссоко
10Джеймс Мэддисон
23Кристиан Эриксен
21Юри Тилеманс
85′
7Сон Хын Мин
16′
25Уилфред Ндиди
3Дэнни Роуз
20′88′
19Харви Барнс
88′
16Кайл Уокер-Питерс
20Синдзи Окадзаки
52Оливер Скипп
71′
7Демарэй Грэй
59′
4Тоби Алдервейрелд
9Джейми Варди
18Фернандо Льоренте
80′
31Рашид Геззаль
72′
12Виктор Ваньяма
8Келечи Ихеаначо
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)20
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
11Фолы4
7Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
Главный тренер сборной России подвел итоги этапа Еврохоккейтура
«Монако» упустил победу в концовке и лишился Александра Головина
ЛЕ: у «Фенербахче» много проблем, но он опасен для «Зенита»
«Витесс» Слуцкого пропустил на последней минуте матча и проиграл
Российский теннисист победил на турнире АТР в Софии
«Манчестер Сити» принимает «Челси» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь