«Тоттенхэм» повторил уникальное достижение «Портсмута» 90-летней давности

Дело в том, что она не играет вничью уже на протяжении 30 встреч подряд. «Тоттенхэм» стал вторым клубом в английской истории, отметившимся такой бескомпромиссностью. Первым был «Портсмут»: 90 лет назад, в сезоне-1928/29 команда с юга Англии обходилась без ничьих на протяжении 38 матчей подряд.