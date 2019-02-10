«Монако» сыграл вничью с «Монпелье» в матче чемпионата Франции, Головин получил травму

Источник: AFP 2019

В составе «Монако» забитыми мячами отметились Желсон Мартинш (14-я минута) и Радамель Фалькао (82), у «Монпелье» отличились Гаэтан Лаборде (66) и Энди Делор (90, с пенальти). В добавленное ко второму тайму время с поля за вторую карточку был удален защитник «Монако» Жемерсон.

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился в стартовом составе, но во втором тайме получил повреждение и смог покинуть поле только в сопровождении врачей. На 68-й минуте вместо него вышел Адриен Силва.

В турнирной таблице «Монако» поднялся на 18-е место, набрав 19 очков, «Монпелье» с 37 очками идет четвертым. В следующем туре «Монако» 16 февраля примет «Нант», «Монпелье» 17 февраля в гостях сыграет с «Лиллем».