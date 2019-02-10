«Монако» сыграл вничью с «Монпелье» в матче чемпионата Франции, Головин получил травму
ТАСС, 10 февраля. «Монако» сыграл вничью с «Монпелье» со счетом 2:2 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 10 февраля. «Монако» сыграл вничью с «Монпелье» со счетом 2:2 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе «Монако» забитыми мячами отметились Желсон Мартинш (14-я минута) и Радамель Фалькао (82), у «Монпелье» отличились Гаэтан Лаборде (66) и Энди Делор (90, с пенальти). В добавленное ко второму тайму время с поля за вторую карточку был удален защитник «Монако» Жемерсон.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился в стартовом составе, но во втором тайме получил повреждение и смог покинуть поле только в сопровождении врачей. На 68-й минуте вместо него вышел Адриен Силва.
В турнирной таблице «Монако» поднялся на 18-е место, набрав 19 очков, «Монпелье» с 37 очками идет четвертым. В следующем туре «Монако» 16 февраля примет «Нант», «Монпелье» 17 февраля в гостях сыграет с «Лиллем».
В параллельных матчах «Ним» обыграл «Нант» со счетом 4:2, «Тулуза» и «Реймс» сыграли вничью — 1:1.
|Мишель Дер Закарян
|Леонарду Жардим
|Гаэтан Лаборд
|66′
|Желсон Мартинш
|14′
|Энди Делор
|90+1′
|Радамель Фалькао
|82′
|40
|Бенжамен Леконт
|1
|Даниэль Субашич
|2
|Рубен Агилар
|2
|Фоде Балло-Туре
|5
|Педру Мендеш
|19
|Джибриль Сидибе
|3
|Даниэль Конгре
|5
|Жемерсон
70′90+4′
|4
|Виторину Илтон
|25
|Камиль Глик
90′
|13
|Эйе Скири
48′
|32
|Бенуа Бадиашиле
|14
|Дамьен Ле Таллек
|44
|Сеск Фабрегас
|10
|Гаэтан Лаборд
|29
|Желсон Мартинш
|11
|Энди Делор
|7
|Рони Лопеш
90′
|6
|Саломон Самбия
60′
|14
|Жорж-Кевин Нкуду
|26
|Михайло Ристич
|17
|Александр Головин
68′
|7
|Поль-Бастьен Лан
59′
|15
|Адриэн Силва
61′
|32
|Петар Шкулетич
|9
|Радамель Фалькао
68′87′
|11
|Карлос Винисиус
90+3′
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Франк Шнайдер(Франция)