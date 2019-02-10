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20:02 (мск), источник: ТАСС

«Монако» сыграл вничью с «Монпелье» в матче чемпионата Франции, Головин получил травму

ТАСС, 10 февраля. «Монако» сыграл вничью с «Монпелье» со счетом 2:2 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2019

В составе «Монако» забитыми мячами отметились Желсон Мартинш (14-я минута) и Радамель Фалькао (82), у «Монпелье» отличились Гаэтан Лаборде (66) и Энди Делор (90, с пенальти). В добавленное ко второму тайму время с поля за вторую карточку был удален защитник «Монако» Жемерсон.

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился в стартовом составе, но во втором тайме получил повреждение и смог покинуть поле только в сопровождении врачей. На 68-й минуте вместо него вышел Адриен Силва.

В турнирной таблице «Монако» поднялся на 18-е место, набрав 19 очков, «Монпелье» с 37 очками идет четвертым. В следующем туре «Монако» 16 февраля примет «Нант», «Монпелье» 17 февраля в гостях сыграет с «Лиллем».

В параллельных матчах «Ним» обыграл «Нант» со счетом 4:2, «Тулуза» и «Реймс» сыграли вничью — 1:1.

Монпелье
2:2
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Франция, Тур 2410.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)La Mosson
Главные тренеры
Мишель Дер ЗакарянЛеонарду Жардим
Голы
Гаэтан Лаборд66′
Желсон Мартинш14′
Энди Делор90+1′
Радамель Фалькао82′
Составы команд
40Бенжамен Леконт
1Даниэль Субашич
2Рубен Агилар
2Фоде Балло-Туре
5Педру Мендеш
19Джибриль Сидибе
3Даниэль Конгре
5Жемерсон
70′90+4′
4Виторину Илтон
25Камиль Глик
90′
13Эйе Скири
48′
32Бенуа Бадиашиле
14Дамьен Ле Таллек
44Сеск Фабрегас
10Гаэтан Лаборд
29Желсон Мартинш
11Энди Делор
7Рони Лопеш
90′
6Саломон Самбия
60′
14Жорж-Кевин Нкуду
26Михайло Ристич
17Александр Головин
68′
7Поль-Бастьен Лан
59′
15Адриэн Силва
61′
32Петар Шкулетич
9Радамель Фалькао
68′87′
11Карлос Винисиус
90+3′
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)10
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
16Фолы20
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФранк Шнайдер(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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