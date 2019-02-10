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21:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче Примеры

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро.

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Источник: AFP 2019
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.

После матча «Валенсия», набрав 31 очко, по-прежнему занимает восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал Сосьедад» (31) остался на девятом месте.

В следующем туре «Валенсия» на своём поле сыграет с «Эспаньолом». Матч состоится 17 февраля. «Реал Сосьедад» дома встретится с «Леганесом». Встреча пройдёт 16 февраля в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».

Валенсия
0:0
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 2310.02.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия ТоральИманол Альгвасиль
Составы команд
13Норберту Мурара Нету
1Херонимо Рульи
4Факундо Ронкалья
2Хосеба Сальдуа
86′
14Хосе Гайя
3Диего Льоренте
21Кристиано Пиччини
57′
19Тео Эрнандез
33′
24Эсекиэль Гарай
4Асьер Андонехи Ильярраменди
76′
8Карлос Солер
5Игор Субельдия
10Даниэль Парехо
10Микель Оярсабаль
9Кевин Гамейро
12да Силва Виллиан Жозе
6Жоффре Кондогбья
62′
22Рауль Навас
59′
17Франсис Кокелен
6Эктор Морено
11Денис Черышев
75′
8Микель Мерино
66′
7Гонсалу Гедеш
23Лука Сангальи
22Санти Мина
26′66′
11Аднан Янузай
75′
19Морено Родриго
24Сандро Рамирес
78′
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)8
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
11Фолы18
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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