«Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче Примеры
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро.
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.
После матча «Валенсия», набрав 31 очко,
В следующем туре «Валенсия» на своём поле сыграет с «Эспаньолом». Матч состоится 17 февраля. «Реал Сосьедад» дома встретится с «Леганесом». Встреча пройдёт 16 февраля в
|Марселино Гарсия Тораль
|Иманол Альгвасиль
|13
|Норберту Мурара Нету
|1
|Херонимо Рульи
|4
|Факундо Ронкалья
|2
|Хосеба Сальдуа
86′
|14
|Хосе Гайя
|3
|Диего Льоренте
|21
|Кристиано Пиччини
57′
|19
|Тео Эрнандез
33′
|24
|Эсекиэль Гарай
|4
|Асьер Андонехи Ильярраменди
76′
|8
|Карлос Солер
|5
|Игор Субельдия
|10
|Даниэль Парехо
|10
|Микель Оярсабаль
|9
|Кевин Гамейро
|12
|да Силва Виллиан Жозе
|6
|Жоффре Кондогбья
62′
|22
|Рауль Навас
59′
|17
|Франсис Кокелен
|6
|Эктор Морено
|11
|Денис Черышев
75′
|8
|Микель Мерино
66′
|7
|Гонсалу Гедеш
|23
|Лука Сангальи
|22
|Санти Мина
26′66′
|11
|Аднан Янузай
75′
|19
|Морено Родриго
|24
|Сандро Рамирес
78′
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)