«Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче Примеры

Источник: AFP 2019

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.

После матча «Валенсия», набрав 31 очко, по-прежнему занимает восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал Сосьедад» (31) остался на девятом месте.