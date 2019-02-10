Футболисты «Манчестер Сити» разгромили «Челси» в матче чемпионата Англии

Голы забили Рахим Стерлинг (4-я и 80-я минуты), Серхио Агуэро (13, 19, 56) и Илкай Гюндоган (25). Двумя результативными передачами в матче отметился бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко.
Нападающий «Манчестер Сити» Агуэро, забивший три мяча в матче, сравнялся по количеству хет-триков с англичанином Аланом Ширером (11), которому принадлежал рекорд чемпионата Англии по этому показателю Кроме того, аргентинец стал шестым игроком в истории чемпионата страны, который принял участие в 200 голах команды по системе «гол+пас». «Челси» впервые в истории Английской премьер-лиги пропустил шесть голов в одном матче. Поражение от «Манчестер Сити» стало для лондонского клуба самым крупным за последние 28 лет — 20 апреля 1991 года «Челси» со счетом 0:7 уступил в гостях клубу «Ноттингем».
«Манчестер Сити» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 65 очков после 27 матчей и, опередил «Ливерпуль» по показателю забитых и пропущенных мячей, при этом у ливерпульского клуба есть игра в запасе. «Челси» опустился на шестое место, набрав 50 очков после 26 матчей, и идет вне еврокубковой зоны.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом» 27 февраля, а «Челси» 18 февраля встретится на домашнем поле с «Брайтоном».