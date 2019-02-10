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8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
21:26 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Манчестер Сити» разгромили «Челси» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 10 февраля. «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Челси» со счетом 6:0 в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Источник: AFP 2019

Голы забили Рахим Стерлинг (4-я и 80-я минуты), Серхио Агуэро (13, 19, 56) и Илкай Гюндоган (25). Двумя результативными передачами в матче отметился бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко.

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Нападающий «Манчестер Сити» Агуэро, забивший три мяча в матче, сравнялся по количеству хет-триков с англичанином Аланом Ширером (11), которому принадлежал рекорд чемпионата Англии по этому показателю Кроме того, аргентинец стал шестым игроком в истории чемпионата страны, который принял участие в 200 голах команды по системе «гол+пас». «Челси» впервые в истории Английской премьер-лиги пропустил шесть голов в одном матче. Поражение от «Манчестер Сити» стало для лондонского клуба самым крупным за последние 28 лет — 20 апреля 1991 года «Челси» со счетом 0:7 уступил в гостях клубу «Ноттингем».

«Манчестер Сити» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 65 очков после 27 матчей и, опередил «Ливерпуль» по показателю забитых и пропущенных мячей, при этом у ливерпульского клуба есть игра в запасе. «Челси» опустился на шестое место, набрав 50 очков после 26 матчей, и идет вне еврокубковой зоны.

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В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом» 27 февраля, а «Челси» 18 февраля встретится на домашнем поле с «Брайтоном».

Манчестер Сити
6:0
Первый тайм: 4:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 2610.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаМаурицио Сарри
Голы
Рахим Стерлинг4′
Серхио Агуэро(Александр Зинченко)13′
Серхио Агуэро19′
Илкай Гюндоган25′
Серхио Агуэро56′
Рахим Стерлинг(Александр Зинченко)80′
Составы команд
31Эдерсон
1Кепа Аррисабалага
2Кайл Уокер
28Сесар Аспиликуэта
35Александр Зинченко
2Антонио Рюдигер
5Джон Стоунс
30Давид Луиз
14Эмерик Ляпорт
7Н`Голо Канте
8Илкай Гюндоган
77′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
60′
20Бернарду Силва
9Гонсало Игуаин
7Рахим Стерлинг
10Эден Азар
17Кевин Де Брейне
68′
3Маркос Алонсо
69′73′
26Рияд Махрез
33Эмерсон
25Фернандинью
75′
8Росс Баркли
52′
21Давид Сильва
17Матео Ковачич
10Серхио Агуэро
65′
11Родригес Педро
65′
33Габриэл Жезус
12Рубен Лофтус-Чик
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)12
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
9Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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