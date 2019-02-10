Сарри не пожал руку Гвардиоле после разгрома в матче с «Манчестер Сити»

После матча Гвардиола пошёл к Сарри, но итальянец сразу ушёл в подтрибунное помещение, хотя мог видеть испанца.
Вместо Сарри руку Гвардиоле пожал ассистент главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола.
Это поражение стало для «Челси» самым крупным с 1991 года. Тогда «аристократы» уступили «Ноттингем Форест» со счётом 0:7.
После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место. В следующем туре «Челси» дома сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 27 февраля.