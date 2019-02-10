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22:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Сарри не пожал руку Гвардиоле после разгрома в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Маурицил Сарри не пожал руку наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле после окончания матча 26-го тура чемпионата Англии, в котором его команда проиграла со счётом 0:6.

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После матча Гвардиола пошёл к Сарри, но итальянец сразу ушёл в подтрибунное помещение, хотя мог видеть испанца.

Вместо Сарри руку Гвардиоле пожал ассистент главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это поражение стало для «Челси» самым крупным с 1991 года. Тогда «аристократы» уступили «Ноттингем Форест» со счётом 0:7.

После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место. В следующем туре «Челси» дома сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 27 февраля.

Манчестер Сити
6:0
Первый тайм: 4:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 2610.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаМаурицио Сарри
Голы
Рахим Стерлинг4′
Серхио Агуэро(Александр Зинченко)13′
Серхио Агуэро19′
Илкай Гюндоган25′
Серхио Агуэро56′
Рахим Стерлинг(Александр Зинченко)80′
Составы команд
31Эдерсон
1Кепа Аррисабалага
2Кайл Уокер
28Сесар Аспиликуэта
35Александр Зинченко
2Антонио Рюдигер
5Джон Стоунс
30Давид Луиз
14Эмерик Ляпорт
7Н`Голо Канте
8Илкай Гюндоган
77′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
60′
20Бернарду Силва
9Гонсало Игуаин
7Рахим Стерлинг
10Эден Азар
17Кевин Де Брейне
68′
3Маркос Алонсо
69′73′
26Рияд Махрез
33Эмерсон
25Фернандинью
75′
8Росс Баркли
52′
21Давид Сильва
17Матео Ковачич
10Серхио Агуэро
65′
11Родригес Педро
65′
33Габриэл Жезус
12Рубен Лофтус-Чик
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)12
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
9Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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