Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Лион0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетик0
Барселона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан2
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья2
Эйбар2
Футбол. Зарубежный
20:00
Фортуна Д3
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло0
Ювентус3
Футбол. Зарубежный
19:00
Генгам0
Лилль2
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити6
Челси0
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер4
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Монако2
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант2
Ним4
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория0
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
16:30
Тоттенхэм Хотспур3
Лестер1
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья1
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес3
Бетис0
Все события
Фоторепортажи
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
22:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» разгромил «Сассуоло», у Роналду гол и результативная передача

«Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей из Турина.

Наверх
Источник: AFP 2019
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сами Хедира. На 70-й минуте форвард Криштиану Роналду удвоил преимущество туринцев, а на 86-й хавбек Эмре Джан забил третий гол. Немцу ассистировал Роналду.

«Ювентус» набрал 63 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Наполи» на 11 баллов. «Сассуоло» (30 очков) располагается на 11-м месте.

В следующем матче в Серии А «Ювентус» примет на своём поле «Фрозиноне», игра пройдёт 15 февраля. «Сассуоло» 17 февраля сыграет в гостях с «Эмполи».

Сассуоло
0:3
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 2310.02.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
Роберто Де ДзербиМассимилиано Аллегри
Голы
Сами Хедира23′
Криштиану Роналду(Миралем Пьянич)70′
Эмре Джан(Криштиану Роналду)86′
Составы команд
47Андреа Консильи
1Войчех Щенсны
6Рожериу
2Маттиа Де Шильо
13Федерико Пелузо
4Мартин Касерес
21Поль Лирола
90+4′
12Алекс Сандру
27′
23Джанджакомо Маньяни
30′
24Даниэле Ругани
12Стефано Сенси
5Миралем Пьянич
6′
73Мануэль Локателли
7Криштиану Роналду
25Доменико Берарди
17Марио Манджукич
9Филип Джуричич
56′
6Сами Хедира
66′
10Алессандро Матри
30Родриго Бентанкур
68Мехди Бурабия
38′79′
14Блез Матюиди
85′
4Франческо Маньянелли
23Эмре Джан
30Хума Бабакар
59′
33Федерико Бернардески
83′
20Жереми Бога
10Пауло Дибала
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)14
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
19Фолы9
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяПаоло Сильвио Маццолени(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сассуоло
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
«Монако» упустил победу в концовке и лишился Александра Головина
Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону отменены
Российская фигуристка стала победительницей турнира в Словении
Вихлянцева и Павлюченкова приподняли Россию в Fed Cup
«Атлетик» принимает «Барселону» (видеотрансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь