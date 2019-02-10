«Ювентус» разгромил «Сассуоло», у Роналду гол и результативная передача
«Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в
«Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в
На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сами Хедира. На 70-й минуте форвард Криштиану Роналду удвоил преимущество туринцев, а на 86-й хавбек Эмре Джан забил третий гол. Немцу ассистировал Роналду.
«Ювентус» набрал 63 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Наполи» на 11 баллов. «Сассуоло» (30 очков) располагается на 11-м месте.
В следующем матче в Серии А «Ювентус» примет на своём поле «Фрозиноне», игра пройдёт 15 февраля. «Сассуоло» 17 февраля сыграет в гостях с «Эмполи».
|Роберто Де Дзерби
|Массимилиано Аллегри
|Сами Хедира
|23′
|Криштиану Роналду(Миралем Пьянич)
|70′
|Эмре Джан(Криштиану Роналду)
|86′
|47
|Андреа Консильи
|1
|Войчех Щенсны
|6
|Рожериу
|2
|Маттиа Де Шильо
|13
|Федерико Пелузо
|4
|Мартин Касерес
|21
|Поль Лирола
90+4′
|12
|Алекс Сандру
27′
|23
|Джанджакомо Маньяни
30′
|24
|Даниэле Ругани
|12
|Стефано Сенси
|5
|Миралем Пьянич
6′
|73
|Мануэль Локателли
|7
|Криштиану Роналду
|25
|Доменико Берарди
|17
|Марио Манджукич
|9
|Филип Джуричич
56′
|6
|Сами Хедира
66′
|10
|Алессандро Матри
|30
|Родриго Бентанкур
|68
|Мехди Бурабия
38′79′
|14
|Блез Матюиди
85′
|4
|Франческо Маньянелли
|23
|Эмре Джан
|30
|Хума Бабакар
59′
|33
|Федерико Бернардески
83′
|20
|Жереми Бога
|10
|Пауло Дибала
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени(Италия)