«Атлетик» — «Барселона»: стали известны стартовые составы
«Атлетик» и «Барселона» объявили составы на матч 23-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнет нападающий
«Атлетик» и «Барселона» объявили составы на матч 23-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнет нападающий
Состав «Атлетика»: Эррерин, Мартинес, Альварес, Эчеварриа, Уильямс, Берчиче, Сусаэта, Д. Гарсия, Де Маркос, Р. Гарсия, Баленсиага.
Состав «Барселоны»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Суарес, Месси, Лангле, Роберто, Видаль.