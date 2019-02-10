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22:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Атлетик» — «Барселона»: стали известны стартовые составы

«Атлетик» и «Барселона» объявили составы на матч 23-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнет нападающий красно-белых Иньяки Уильямс, а также форвард сине-гранатовых Лионель Месси.

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Состав «Атлетика»: Эррерин, Мартинес, Альварес, Эчеварриа, Уильямс, Берчиче, Сусаэта, Д. Гарсия, Де Маркос, Р. Гарсия, Баленсиага.

Состав «Барселоны»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Суарес, Месси, Лангле, Роберто, Видаль.

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