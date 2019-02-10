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23:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Голевой пас Промеса помог «Севилье» уйти от поражения в матче с «Эйбаром»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Эйбаром» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Матч обслуживал арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

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Источник: AFP 2019
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Счёт на 22-й минуте открыл Фабиан Орельяна. Во втором тайме преимущество гостей увеличил Шарлес, которому ассистировал Анайц Арбилья. В концовке встречи «Севилья» сократила разрыв в счёте благодаря голу Виссама Бен-Йеддера с передачи Пабло Сарабии. А в компенсированное время Сарабия спас севильцев от поражения. Голевым пасом отметился экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

После матча «Эйбар», набрав 30 очков, остался на десятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (37) по-прежнему занимает четвёртое место.

В следующем туре «Севилья» на выезде сыграет с «Вильярреалом». Матч состоится 17 февраля. «Эйбару» предстоит домашняя игра с «Хетафе» (15 февраля).

Севилья
2:2
Первый тайм: 0:1
Эйбар
Футбол, Испания, Тур 2310.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло МачинХосе Луис Мендилибар
Голы
Виссам Бен Йеддер(Пабло Сарабия)88′
Фабиан Орельяна22′
Пабло Сарабия(Квинси Промес)90+2′
Диас де Оливейра Шарлес(Анайц Арбилья)63′
Составы команд
1Томаш Вацлик
13Унамуно Асьер Риесго
4Симон Кьер
11Рубен Пенья
14Максимилиан Вебер
15Вальдес Диас Хосе Анхель
88′
10Эвер Банега
65′84′
20Марк Кукурелья
9Виссам Бен Йеддер
23Анайц Арбилья
12Андре Силва
8Папакули Диоп
17Пабло Сарабия
24Хоан Хордан
52′
21Квинси Промес
14Фабиан Орельяна
6Даниэл Каррису
74′
4Иван Рамис
58′
41Бриан Хиль
12Паулу Андре Оливейра
18Серхио Эскудеро
39′61′
9Аметльер Серхио Энрич
72′
16Гонсалес Хесус Навас
88′
5Гонсало Эскаланте
7Роке Меса
62′
19Диас де Оливейра Шарлес
83′
22Франко Васкес
17Энрике Гарсия Кике
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые7
11Фолы7
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяИгнасио Иглесиас Вильянуэва(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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