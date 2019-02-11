Гол Пёнтека помог «Милану» разгромить «Кальяри» в матче Серии А

Источник: AFP 2019

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Счёт был открыт на 13-й минуте, защитник «Кальяри» Лука Чепителли отправил мяч в собственные ворота. Вскоре преимущество миланцев увеличил Лукас Пакета, которому ассистировал Давиде Калабрия. Во втором тайме счёт до крупного довёл Кшиштоф Пёнтек.

После матча «Милан», набрав 39 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кальяри» (21) остался на 15-м месте.