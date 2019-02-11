Гол Пёнтека помог «Милану» разгромить «Кальяри» в матче Серии А
В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» разгромил «Кальяри» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна.
В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» разгромил «Кальяри» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна.
Счёт был открыт на 13-й минуте, защитник «Кальяри» Лука Чепителли отправил мяч в собственные ворота. Вскоре преимущество миланцев увеличил Лукас Пакета, которому ассистировал Давиде Калабрия. Во втором тайме счёт до крупного довёл Кшиштоф Пёнтек.
После матча «Милан», набрав 39 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кальяри» (21) остался на 15-м месте.
В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Аталантой», «Кальяри» предстоит домашняя встреча с «Пармой». Оба матча состоятся 16 февраля.
|Дженнаро Гаттузо
|Роландо Маран
|Лука Чеппителли
|13′
|Лукас Пакета(Давиде Калабрия)
|22′
|Кшиштоф Пентек
|62′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|28
|Алессио Краньо
|13
|Алессио Романьоли
|3
|Лука Пеллегрини
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|19
|Фабио Пизакане
|68
|Рикардо Родригес
|23
|Лука Чеппителли
|14
|Темуе Бакайоко
|24
|Паоло Фараго
75′
|39
|Лукас Пакета
|33
|Дарио Срна
|79
|Франк Кессье
|18
|Николо Барелла
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|30
|Леонардо Паволетти
|2
|Давиде Калабрия
66′
|10
|Жоау Педру
80′
|12
|Андреа Конти
|6
|Филип Брадарич
|10
|Хакан Чалханоглу
77′
|20
|Симоне Падоин
68′
|11
|Фабио Борини
|27
|Алессандро Дейола
|19
|Кшиштоф Пентек
65′
|21
|Артур Ионицэ
76′
|63
|Патрик Кутроне
|32
|Кирил Десподов
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|11
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)