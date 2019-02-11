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00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Пёнтека помог «Милану» разгромить «Кальяри» в матче Серии А

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» разгромил «Кальяри» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна.

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Источник: AFP 2019
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Счёт был открыт на 13-й минуте, защитник «Кальяри» Лука Чепителли отправил мяч в собственные ворота. Вскоре преимущество миланцев увеличил Лукас Пакета, которому ассистировал Давиде Калабрия. Во втором тайме счёт до крупного довёл Кшиштоф Пёнтек.

После матча «Милан», набрав 39 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кальяри» (21) остался на 15-м месте.

В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Аталантой», «Кальяри» предстоит домашняя встреча с «Пармой». Оба матча состоятся 16 февраля.

Милан
3:0
Первый тайм: 2:0
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 2310.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоРоландо Маран
Голы
Лука Чеппителли13′
Лукас Пакета(Давиде Калабрия)22′
Кшиштоф Пентек62′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
28Алессио Краньо
13Алессио Романьоли
3Лука Пеллегрини
22Матео Пабло Музаккьо
19Фабио Пизакане
68Рикардо Родригес
23Лука Чеппителли
14Темуе Бакайоко
24Паоло Фараго
75′
39Лукас Пакета
33Дарио Срна
79Франк Кессье
18Николо Барелла
8Хесус Хоакин Сусо
30Леонардо Паволетти
2Давиде Калабрия
66′
10Жоау Педру
80′
12Андреа Конти
6Филип Брадарич
10Хакан Чалханоглу
77′
20Симоне Падоин
68′
11Фабио Борини
27Алессандро Дейола
19Кшиштоф Пентек
65′
21Артур Ионицэ
76′
63Патрик Кутроне
32Кирил Десподов
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)9
11Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
12Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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