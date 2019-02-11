«Барселона» второй раз подряд сыграла вничью в чемпионате Испании
ТАСС, 11 февраля. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» со счетом 0:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 11 февраля. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» со счетом 0:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Для «Барселоны» эта ничья стала второй подряд в чемпионате страны, в прошлом туре команда на своем поле разошлась миром с «Валенсией» — 2:2. Встреча первого круга между «Барселоной» и «Атлетиком» также завершилась вничью — 1:1.
В турнирной таблице «Барселона» продолжает лидировать, набрав 51 очко и на 6 очков опережая идущий вторым «Реал». «Атлетик» с 27 очками идет 13-м.
В следующем туре «Барселона» 16 февраля примет «Вальядолид», «Атлетик» 18 февраля в гостях сыграет с «Уэской».
Результаты других матчей игрового дня: «Леганес» — «Бетис» — 3:0; «Валенсия» — «Реал Сосьедад» — 0:0; «Севилья» — «Эйбар» — 2:2.
|Гаиска Гаритано
|Эрнесто Вальверде
|13
|Яго Эррерин
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|18
|Оскар Де Маркос
68′90+1′
|20
|Сержи Роберто
|24
|Микель Баленсиага
|2
|Нелсон Семеду
|4
|Иньиго Мартинес
|3
|Жерар Пике
|5
|Йерай Альварес
90+1′
|4
|Иван Ракитич
|12
|Юри Берчиче
|5
|Серхио Бускетс
78′
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|9
|Луис Суарес
|16
|Дани Гарсия
52′
|10
|Лионель Месси
|14
|Маркель Сусаэта
62′
|15
|Клеман Лангле
72′88′
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|24
|Томас Фермален
|9
|Иньяки Уильямс
90′
|22
|Артуро Видаль
63′
|2
|Кенан Кодро
|21
|Карлес Аленья
|7
|Беньят Эчеварриа
56′
|7
|Филиппе Коутинью
75′
|6
|Микель Сан-Хосе
|11
|Усман Дембеле
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|23
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)