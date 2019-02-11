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00:55 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» второй раз подряд сыграла вничью в чемпионате Испании

ТАСС, 11 февраля. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» со счетом 0:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2019
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Для «Барселоны» эта ничья стала второй подряд в чемпионате страны, в прошлом туре команда на своем поле разошлась миром с «Валенсией» — 2:2. Встреча первого круга между «Барселоной» и «Атлетиком» также завершилась вничью — 1:1.

В турнирной таблице «Барселона» продолжает лидировать, набрав 51 очко и на 6 очков опережая идущий вторым «Реал». «Атлетик» с 27 очками идет 13-м.

В следующем туре «Барселона» 16 февраля примет «Вальядолид», «Атлетик» 18 февраля в гостях сыграет с «Уэской».

Результаты других матчей игрового дня: «Леганес» — «Бетис» — 3:0; «Валенсия» — «Реал Сосьедад» — 0:0; «Севилья» — «Эйбар» — 2:2.

Атлетик
0:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 2310.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)San Mames Barria
Главные тренеры
Гаиска ГаританоЭрнесто Вальверде
Составы команд
13Яго Эррерин
1Марк-Андре тер Штеген
18Оскар Де Маркос
68′90+1′
20Сержи Роберто
24Микель Баленсиага
2Нелсон Семеду
4Иньиго Мартинес
3Жерар Пике
5Йерай Альварес
90+1′
4Иван Ракитич
12Юри Берчиче
5Серхио Бускетс
78′
22Эскудеро Рауль Гарсия
9Луис Суарес
16Дани Гарсия
52′
10Лионель Месси
14Маркель Сусаэта
62′
15Клеман Лангле
72′88′
10Гоньи Икер Муниаин
24Томас Фермален
9Иньяки Уильямс
90′
22Артуро Видаль
63′
2Кенан Кодро
21Карлес Аленья
7Беньят Эчеварриа
56′
7Филиппе Коутинью
75′
6Микель Сан-Хосе
11Усман Дембеле
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)10
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
23Фолы10
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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