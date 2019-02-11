«Барселона» второй раз подряд сыграла вничью в чемпионате Испании

Для «Барселоны» эта ничья стала второй подряд в чемпионате страны, в прошлом туре команда на своем поле разошлась миром с «Валенсией» — 2:2. Встреча первого круга между «Барселоной» и «Атлетиком» также завершилась вничью — 1:1.