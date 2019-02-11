«Львы» съели Месси, Тер Штеген спас для «Барсы» ничью
Каталонцы и баски поделили очки в Бильбао (0:0).
Каталонцы и баски поделили очки в Бильбао (0:0).
Сегодня ла лига празднует свой 90-й день рождения: 10 февраля 1929 года прошли первые игры чемпионата Испании. «Барселона», например, взяла тогда верх над сантандерским «Расингом» (2:0), в который через 67 лет приедет играть Владимир Бесчастных, а мадридский «Реал» крупно обыграл другого представителя каталонской столицы, «Европу» (5:0).
Лишь трем клубам за все это время удалось избежать понижения в классе и вылета в сегунду: названным выше «Барсе» и «Реалу», а также «Атлетику» из Бильбао — именно поэтому матчи между этой тройкой называются класико. Выходит, у
«Барса» приехала в Бильбао, зная, что накануне «Королевский клуб» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби (3:1) и вышел на чистое второе место в таблице. Пять очков отрыва — это приличное преимущество, но на «Сан-Мамесе»
Даже с учетом возвращения в стартовый состав Месси. Аргентинец получил болезненный удар по ноге неделю назад в игре с «Валенсией» (пришлось даже на несколько минут отдаться в руки врачей на бровке), поэтому кубковую игру со «сливочными» в среду начал в запасе. И все же сегодня вечером Лео вернулся в основу — но в первом тайме гостям это не помогло.
«Львы» провели практически образцовые 45 минут до перерыва. Давление хозяев на
Зато у ворот Тер Штегена было горячо. Выстрелы Сусаеты и Берчиче, классная попытка удара через себя от Рауля Гарсии — «Атлетик» так близко подобрался к забитому мячу, что было удивительно видеть на табло 0:0 после свистка судьи. Владение мячом было на стороне каталонцев (62% — 38%), но какой в нем толк, когда баски в четыре раза чаще били по их воротам. Если бы не немецкий вратарь, который блестяще отводил любую угрозу, «Барса» начала бы второй тайм в роли догоняющих.
Терять очки гостям не хотелось, поэтому Эрнесто Вальверде начал двигать фигуры на доске. Появился Аленья (заменил Видаля), а затем и Дембеле (вместо Коутинью). Француз восстановился после травмы голеностопа и готов был снова приносить своей команде пользу. Вот только «Атлетик» не просто надежно перекрывал все пути к своим воротам, но и сам опасно контратаковал — быстрый Уильямс, дважды убежав по левому флангу, сначала посадил на карточку Лангле, а затем Бускетса.
За 10 минут до финального свистка все тот же Уильямс едва не открыл счет, но волшебник Тер Штеген, показав чудеса реакции, выбросил правую руку вверх и отразил удар в упор. Через несколько мгновений — еще одно спасение. «Атлетик» явно собирался отпраздновать юбилей ла лиги знаковой победой.
Добиться желаемого не удалось никому. Уже в добавленное время хозяева остались в меньшинстве — Де Маркос сыграл рукой, а потом начал спорить с арбитром, — но «Барсе» не помогло ни это, ни ВАР: на 95-й минуте Йерай подкатился под Семеду в своей штрафной, судья выслушал
Как бы долго ни обсуждали этот эпизод, это не отменит того факта, что «львы» съели Месси и не оставили ни косточки. «Атлетик» был куда ближе к победе, но Тер Штеген спас для «Барсы» ничью. Преимущество над «Реалом» — всего шесть очков.
|Гаиска Гаритано
|Эрнесто Вальверде
|13
|Яго Эррерин
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|18
|Оскар Де Маркос
68′90+1′
|20
|Сержи Роберто
|24
|Микель Баленсиага
|2
|Нелсон Семеду
|4
|Иньиго Мартинес
|3
|Жерар Пике
|5
|Йерай Альварес
90+1′
|4
|Иван Ракитич
|12
|Юри Берчиче
|5
|Серхио Бускетс
78′
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|9
|Луис Суарес
|16
|Дани Гарсия
52′
|10
|Лионель Месси
|14
|Маркель Сусаэта
62′
|15
|Клеман Лангле
72′88′
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|24
|Томас Фермален
|9
|Иньяки Уильямс
90′
|22
|Артуро Видаль
63′
|2
|Кенан Кодро
|21
|Карлес Аленья
|7
|Беньят Эчеварриа
56′
|7
|Филиппе Коутинью
75′
|6
|Микель Сан-Хосе
|11
|Усман Дембеле
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|23
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)