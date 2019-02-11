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08:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Львы» съели Месси, Тер Штеген спас для «Барсы» ничью

Каталонцы и баски поделили очки в Бильбао (0:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Юбилей чемпионата Испании

Сегодня ла лига празднует свой 90-й день рождения: 10 февраля 1929 года прошли первые игры чемпионата Испании. «Барселона», например, взяла тогда верх над сантандерским «Расингом» (2:0), в который через 67 лет приедет играть Владимир Бесчастных, а мадридский «Реал» крупно обыграл другого представителя каталонской столицы, «Европу» (5:0).

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Второе класико на неделе

Лишь трем клубам за все это время удалось избежать понижения в классе и вылета в сегунду: названным выше «Барсе» и «Реалу», а также «Атлетику» из Бильбао — именно поэтому матчи между этой тройкой называются класико. Выходит, у сине-гранатовых на этой февральской неделе не одна классическая встреча (первый полуфинал Кубка Испании против «сливочных»), а целых две — в воскресенье вечером каталонцев в гости ждали баски.

Приближение «Реала»

«Барса» приехала в Бильбао, зная, что накануне «Королевский клуб» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби (3:1) и вышел на чистое второе место в таблице. Пять очков отрыва — это приличное преимущество, но на «Сан-Мамесе» сине-гранатовым никогда не приходится просто, поэтому уверенности в том, что восьмиочковый гандикап будет восстановлен, не было никакой.

Лео в основе

Даже с учетом возвращения в стартовый состав Месси. Аргентинец получил болезненный удар по ноге неделю назад в игре с «Валенсией» (пришлось даже на несколько минут отдаться в руки врачей на бровке), поэтому кубковую игру со «сливочными» в среду начал в запасе. И все же сегодня вечером Лео вернулся в основу — но в первом тайме гостям это не помогло.

Давление «львов»

«Львы» провели практически образцовые 45 минут до перерыва. Давление хозяев на сине-гранатовый центр поля заставляло соперников ошибаться и терять мяч — особенно много брака допускал Видаль. Снова ничего особенного не мог показать Коутинью, до Суареса не доходили передачи, а Месси регулярно находил у себя на плечах четверых-пятерых игроков «Атлетика».

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Зато у ворот Тер Штегена было горячо. Выстрелы Сусаеты и Берчиче, классная попытка удара через себя от Рауля Гарсии — «Атлетик» так близко подобрался к забитому мячу, что было удивительно видеть на табло 0:0 после свистка судьи. Владение мячом было на стороне каталонцев (62% — 38%), но какой в нем толк, когда баски в четыре раза чаще били по их воротам. Если бы не немецкий вратарь, который блестяще отводил любую угрозу, «Барса» начала бы второй тайм в роли догоняющих.

Возвращение Дембеле

Терять очки гостям не хотелось, поэтому Эрнесто Вальверде начал двигать фигуры на доске. Появился Аленья (заменил Видаля), а затем и Дембеле (вместо Коутинью). Француз восстановился после травмы голеностопа и готов был снова приносить своей команде пользу. Вот только «Атлетик» не просто надежно перекрывал все пути к своим воротам, но и сам опасно контратаковал — быстрый Уильямс, дважды убежав по левому флангу, сначала посадил на карточку Лангле, а затем Бускетса.

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Волшебник Тер Штеген

За 10 минут до финального свистка все тот же Уильямс едва не открыл счет, но волшебник Тер Штеген, показав чудеса реакции, выбросил правую руку вверх и отразил удар в упор. Через несколько мгновений — еще одно спасение. «Атлетик» явно собирался отпраздновать юбилей ла лиги знаковой победой.

Добиться желаемого не удалось никому. Уже в добавленное время хозяева остались в меньшинстве — Де Маркос сыграл рукой, а потом начал спорить с арбитром, — но «Барсе» не помогло ни это, ни ВАР: на 95-й минуте Йерай подкатился под Семеду в своей штрафной, судья выслушал видео-ассистента — и не поставил пенальти.

Как бы долго ни обсуждали этот эпизод, это не отменит того факта, что «львы» съели Месси и не оставили ни косточки. «Атлетик» был куда ближе к победе, но Тер Штеген спас для «Барсы» ничью. Преимущество над «Реалом» — всего шесть очков.

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Атлетик
0:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 2310.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)San Mames Barria
Главные тренеры
Гаиска ГаританоЭрнесто Вальверде
Составы команд
13Яго Эррерин
1Марк-Андре тер Штеген
18Оскар Де Маркос
68′90+1′
20Сержи Роберто
24Микель Баленсиага
2Нелсон Семеду
4Иньиго Мартинес
3Жерар Пике
5Йерай Альварес
90+1′
4Иван Ракитич
12Юри Берчиче
5Серхио Бускетс
78′
22Эскудеро Рауль Гарсия
9Луис Суарес
16Дани Гарсия
52′
10Лионель Месси
14Маркель Сусаэта
62′
15Клеман Лангле
72′88′
10Гоньи Икер Муниаин
24Томас Фермален
9Иньяки Уильямс
90′
22Артуро Видаль
63′
2Кенан Кодро
21Карлес Аленья
7Беньят Эчеварриа
56′
7Филиппе Коутинью
75′
6Микель Сан-Хосе
11Усман Дембеле
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)10
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
23Фолы10
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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