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08:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Спортинг» обыграл «Фейренсе» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» обыграли «Фейренсе» в матче 21-го тура чемпионата Португалии.

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Встреча, прошедшая на поле «Фейренсе», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Игрок хозяев Антонио Брисеньо на 44-й минуте отправил мяч в свои ворота, у «Спортинга» дубль оформил Бруно Фернандеш (58-я, 68-я минуты). В составе «Фейренсе» гол забил Стивен Петков (76).

«Спортинг» идет на 4-м месте в турнирной таблице, «Фейренсе» — на последнем.

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