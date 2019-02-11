«Спортинг» обыграл «Фейренсе» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» обыграли «Фейренсе» в матче 21-го тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» обыграли «Фейренсе» в матче 21-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая на поле «Фейренсе», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Игрок хозяев Антонио Брисеньо на 44-й минуте отправил мяч в свои ворота, у «Спортинга» дубль оформил Бруно Фернандеш (58-я, 68-я минуты). В составе «Фейренсе» гол забил Стивен Петков (76).
«Спортинг» идет на 4-м месте в турнирной таблице, «Фейренсе» — на последнем.