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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сыграет в первом туре КПЛ-2018 с «Актобе», а «Кайрат» — с «Таразом»

Сегодня, 11 февраля, в Костанае состоялась жеребьевка игр казахстанской премьер-лиги-2019, передает корреспондент Vesti.kz.

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Предварительно 12 команд были поделены на три группы. Сделано это было для проведения матчей первого и второго тура командами в наиболее благоприятных погодных условиях.

Представители клубов вытягивали шары с номером, который затем присваивался в электронном календаре.

Так, в первом туре сыграют:

«Астана» (10 номер при жеребьевке) — «Актобе» (9)
«Тобол» (4) — «Иртыш» (3)
«Кайрат» (6) — «Тараз» (5)
«Кайсар» (1) — «Атырау» (2)
«Ордабасы» (8) — «Шахтер» (7).
«Жетысу» (12) — «Окжетпес» (1).

Напомним, казахстанский футбольный сезон начнется 3 марта, когда за Суперкубок страны сыграют чемпион КПЛ «Астана» и обладатель Кубка — алматинский «Кайрат».

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