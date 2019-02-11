«Астана» сыграет в первом туре КПЛ-2018 с «Актобе», а «Кайрат» — с «Таразом»
Сегодня, 11 февраля, в Костанае состоялась жеребьевка игр казахстанской премьер-лиги-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 11 февраля, в Костанае состоялась жеребьевка игр казахстанской премьер-лиги-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Предварительно 12 команд были поделены на три группы. Сделано это было для проведения матчей первого и второго тура командами в наиболее благоприятных погодных условиях.
Представители клубов вытягивали шары с номером, который затем присваивался в электронном календаре.
Так, в первом туре сыграют:
«Астана» (10 номер при жеребьевке) — «Актобе» (9)
«Тобол» (4) — «Иртыш» (3)
«Кайрат» (6) — «Тараз» (5)
«Кайсар» (1) — «Атырау» (2)
«Ордабасы» (8) — «Шахтер» (7).
«Жетысу» (12) — «Окжетпес» (1).
Напомним, казахстанский футбольный сезон начнется 3 марта, когда за Суперкубок страны сыграют чемпион КПЛ «Астана» и обладатель Кубка — алматинский «Кайрат».