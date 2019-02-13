Игравший в Казахстане серебряный призер молодежного Евро сменил чемпионат
Бывший нападающий карагандинского «Шахтера» и «Тараза» Максим Фещук сменил «Арсенал-Киев» на «Витебск», передает корреспондент Vesti.kz.
Бывший нападающий карагандинского «Шахтера» и «Тараза» Максим Фещук сменил «Арсенал-Киев» на «Витебск», передает корреспондент Vesti.kz.
В расположении белорусской команды он находился уже три недели, выходил на поле во всех контрольных играх. И только недавно подписал контракт, рассчитанный до конца года.
В сезоне 2018 года «Витебск» финишировал на четвертом месте из 16.
Интересно, что в прошлом сезоне в чемпионате Беларуси уже выступали некоторые игроки из казахстанской
33-летний Фещук в 2015 году играл за карагандинский «Шахтер», в 11 играх забил три гола, а в 2017-м защищал цвета «Тараза», за который забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 29 матчах.
В свое время провел 18 матчей за молодежную сборную Украины, забил шесть голов. В ее составе становился серебряным призером чемпионата Европы в 2006 году.