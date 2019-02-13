Игравший в Казахстане серебряный призер молодежного Евро сменил чемпионат

В расположении белорусской команды он находился уже три недели, выходил на поле во всех контрольных играх. И только недавно подписал контракт, рассчитанный до конца года.

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В сезоне 2018 года «Витебск» финишировал на четвертом месте из 16.

Интересно, что в прошлом сезоне в чемпионате Беларуси уже выступали некоторые игроки из казахстанской премьер-лиги. Это Игорь Шитов, Александр Макась (оба — «Динамо-Минск»), Сергей Концевой («Торпедо-БелАЗ»), Сергей Кисляк («Динамо-Брест»), Филипп Рудик («Неман»), Роберт Примус («Слуцк»), Александр Быченок («Ислочь»), Лассина Дао («Гомель»), Павел Кирильчик («Днепр»), Юлиус Сзоке и Рохер Каньяс (оба — «Шахтер», Солигорск). Последний в межсезонье перебрался в «Иртыш».

33-летний Фещук в 2015 году играл за карагандинский «Шахтер», в 11 играх забил три гола, а в 2017-м защищал цвета «Тараза», за который забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 29 матчах.