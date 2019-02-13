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14:47 (мск), источник: Р-Спорт

Брат Чалова перешел в «Витебск»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Даниил Чалов, старший брат нападающего ЦСКА Федора Чалова, подписал контракт с «Витебском», сообщается на официальном сайте клуба из Белоруссии.

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24-летний защитник является воспитанником футбольной школы московского «Локомотива».

Ранее Даниил Чалов защищал цвета СКА, «Мордовии», «Томи» и «Шинника».

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