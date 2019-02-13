Брат Чалова перешел в «Витебск»
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Даниил Чалов, старший брат нападающего ЦСКА Федора Чалова, подписал контракт с «Витебском», сообщается на официальном сайте клуба из Белоруссии.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Даниил Чалов, старший брат нападающего ЦСКА Федора Чалова, подписал контракт с «Витебском», сообщается на официальном сайте клуба из Белоруссии.
24-летний защитник является воспитанником футбольной школы московского «Локомотива».
Ранее Даниил Чалов защищал цвета СКА, «Мордовии», «Томи» и «Шинника».