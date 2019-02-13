Отцепитесь от Сарри. Он не проваливается, сравните с первым сезоном Гвардиолы

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Он плохо говорит по-английски. Курит. Он говорит, что не знает, как мотивировать команду. От него грозит сбежать Азар. Он не может объяснить 0:6 от «Сити». И всё время курит. Он не управляет командой. Он не пожал руку после матча. Он влетел «Борнмуту». Ему опять нужно покурить. Господи, он даже Канте не может правильно использовать.

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Прямо сейчас Маурицио Сарри — самая удобная мишень для критики в мире (прошу прощения у Николаса Мадуро, но в топе «Твиттера» Сарри популярнее). И критиковать его нужно — только по делу, за фактические ошибки. Последние результаты не делают его клоуном, а назойливые предсказания неизбежного увольнения — следствие пристрастия к двойным стандартам, а не реальная оценка его работы. Почему?

Потому что его результаты сопоставимы с результатами Хосепа Гвардиолы в первый сезон в «Ман Сити». Они чуть хуже, но и ожиданий от первого сезона Сарри в «Челси» было поменьше. Напомню, что ещё летом, учитывая изменения в «Челси», разумной целью выглядело место в четвёрке, а не конкуренция с «Сити».

А теперь к делу. Что считать провалом, что успехом, а что — чем-то посередине? Возьмём Гвардиолу в качестве образца, потому что по итогам двух с половиной лет его работы в Англии его карьера воспринимается как однозначный успех. Помните, с чего он начинал?

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Первый сезон Гвардиолы в Англии

Эра Гвардиолы в «Ман Сити» началась летом 2016 года только формально. Подготовка к его приходу стартовала раньше. Ключевые имена в качестве подсказки: Ферран Сориано и Чики Бегиристайн. Исполнительный директор и спортивный директор «Барселоны», которые в 2008 году поверили в Хосепа Гвардиолу (они давно знакомы и дружат) и сделали его тренером каталонцев. Гвардиола перешёл в «Сити» летом 2016 года, но Сориано и Бегиристайн перебрались туда намного раньше. И заняли те же должности, что и в прежнем клубе: исполнительного и спортивного директоров.

Клуб готовили к приходу Гвардиолы. Готовили так тщательно, что даже слили половину сезона ради него, когда зачем-то объявили о смене тренера в феврале 2016 года. По факту подставили собственного тренера Мануэля Пеллегрини, потому что после анонса неизбежных перемен команда бросила играть. И только после этого в «Сити» пришёл Хосеп. «Я пришёл сюда из-за Бегиристайна, я знал, что он понимает меня и судит о работе тренера не по результату». Эти слова Хосеп произнёс не два года назад, а в воскресенье, после победы над Сарри.

В первое лето под его руководством клуб купил Гюндогана, Стоунса, Браво, Нолито и Сане, потратив 170 млн на игроков, которых выбрал сам тренер. Многие покупки выглядели спорно: например, Браво подписали, несмотря на то что ворота «Сити» защищал на тот момент первый номер сборной Англии Харт. Но именно эти игроки были нужны тренеру, поэтому наличие дублёров в составе не остановило руководство. У тренера был карт-бланш.

Гвардиола провёл полную предсезонку и бодро начал сезон, обыграв «МЮ» в гостях в третьем туре. При этом Гвардиола постоянно повторял, что только знакомится с английским футболом и команда ещё не адаптировалась к его идеям.

«Дайте мне время, чтобы лучше понять эту лигу», — говорил он в октябре после домашней ничьей с «Саутгемптоном». Тогда же «Сити» влетел «Барселоне» в Лиге чемпионов со счётом 0:4, и вот что Хосеп сказал после матча: «Вы все ждёте, когда я изменю стиль игры команды. Но знаете что? Я этого не сделаю. Не буду ничего менять, потому что ни одно моё решение не будет эффективнее, чем делать то, во что я верю». Ещё раз, он сказал это после поражения 0:4.

Гвардиола принимал решения, непопулярные в раздевалке: Сабалета рассказал, что тренер потребовал отключить интернет на клубной базе. Это было сделано для того, чтобы игроки больше общались между собой.

После беспомощного домашнего поражения от «Челси» в декабре 2016 года Гвардиола чуть не подрался с помощником, Антонио Конте. И проигнорировал Фабрегаса, который хотел пожать руку бывшему тренеру. Потом он извинился и сказал, что не заметил Фабрегаса.

В январе всё стало ещё хуже. «Сити» был унижен «Эвертоном». Разгром 0:4, и команда Гвардиолы выпала из зоны Лиги чемпионов. Браво, который был нужен тренеру из-за хорошей игры ногами, ошибался, привозил голы и зарабатывал удаления. Агуэро с начала декабря до конца февраля забил в АПЛ всего один гол. Хосепу срочно понадобился ещё один форвард, и зимой клуб купил Габриэла Жезуса. Общая стоимость расходов на трансферы за сезон перевалила за 200 млн евро. Агуэро зимой говорил, что в конце сезона рассмотрит предложения от других клубов.

В итоге «Сити» отстал от чемпиона на 15 очков и вылетел из ЛЧ в первом же раунде плей-офф, но занял третье место в АПЛ.

Вот результат первого сезона, который сейчас воспринимается как подготовка к историческому и полному рекордов второму сезону Гвардиолы в «Сити». Это был успех или провал? Можно мягко сказать, что сразу Гвардиола дал не совсем тот результат, которого от него ждали. Но вот реакция руководства «Сити»: летом 2017 года на игровой стиль Гвардиолы клуб потратил ещё под 300 млн евро. Уокер, Менди, Силва, Эдерсон, зимой к ним присоединился Лапорт за 65 млн. А ведь могли бы и отправить в отставку в конце сезона. Или на эмоциях назначить вместо Гвардиолы Патрика Виейра прямо зимой. Но из-за доверия клуба об этом не было даже разговоров.

История выдающегося прошлого сезона «Ман Сити» — это в том числе перечисленные усилия руководства клуба. Сначала 200 млн авансом, потом ещё 300 млн, чтобы исправить недочёты. И бесконечный кредит доверия после неудач. Хотя позор с «Барсой», беспомощные поражения от клубов топ-6 и разгром от «Эвертона» (все это вместилось в отрезок в четыре месяца) могли лишить клуб уверенности в тренере. Особенно если вспомнить, что в тот же момент заслуженный ветеран «Сити» Яя Туре поднял бунт против тренера.

Сарри и Гвардиола: найдите разницу

Возможно, вспоминая первый сезон Хосепа в Англии, вы испытали эффект дежавю. Разгром от середняка, унижение в матче с топ-командой, безвольные поражения от клубов из топ-6, случайно непожатая рука, недовольные в собственной команде — действительно похоже. Но есть и разница.

У Сарри нет Бегиристайна и Сориано. Есть Марина Грановская. Независимо от того, насколько она компетентна, можно точно сказать, что в её полномочия не входит создавать Сарри зону комфорта, которую получил Гвардила.

На футбол Сарри клуб летом потратил 55 млн евро — на Жоржиньо. Ковачича взяли в аренду, зимой взяли в аренду Игуаина. Это временные решения, которые лишний раз показывают, что тренеру не доверяют. Не получится сразу — второй попытки не будет. Так же, как Гвардиола сразу получил заряд доверия от клуба, Сарри летом получил сигнал о недоверии. Да, «Челси» потратил много, но 80 млн евро за Кепу — не пожелание Сарри, а глупость руководства «Челси», которое не замечало, что Куртуа хочет уйти до тех пор, пока он не начал бойкотировать тренировки. Потом времени на поиск заменыпросто не оставалось.

Теперь к результатам. У «Челси» они, как известно, ужасные. Только не постоянно, а зимой: команда попала в жёсткий кризис. И не во всех матчах, а только в гостевых: три поражения подряд в гостях в АПЛ и ещё одно в Кубке. У Гвардиолы такого не было. Зато у него в первом сезоне были гостевые поражения от «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «МЮ» в кубке и «Монако» в ЛЧ — от всех больших команд.

На фоне всех неудач «Челси» после 26 туров имеет 50 очков. У «Сити» после 26 матчей было 55 очков. Это разница между успехом и провалом? Разве это не более-менее одинаковый результат, причём сопровождающийся примерно одинаковыми проблемами по ходу года? Неужели пять очков определяют разницу между первым шагом на пути к историческому успеху и бесславной отставке, если тренер сейчас же, как угрожают инсайдами из клуба английские журналисты, не «исправит ситуацию» и не улучшит результат. Когда вообще такие ультиматумы работали?

Наверное, реальная проблема Сарри — в том, что он признаётся, что не может мотивировать своих игроков.

Действительно, это должно встревожить руководство клуба. Особенно руководство «Челси». Потому что у Сарри никогда раньше не было проблем с раздевалкой. А вот в «Челси» они есть всегда. Антонио Конте не может мотивировать этих игроков. Жозе Моуринью не может мотивировать этих игроков. Видно, плохие из них мотиваторы. Хотя стоп. В последние 10 лет игроков «Челси» не могли мотивировать не только Конте, Моуринью и Сарри. До них проблемы были у Карло Анчелотти и у Луиса Фелипе Сколари — опытных людей, которые всё выиграли и всё повидали. Возможно, дело всё-таки не в том, что Конте, Моуринью, Сколари и Анчелотти не умеют управлять коллективом, а в особенностях иерархии «Челси»?

Возможно, в иерархии «Челси» равновесие между игроками и тренером нарушено в пользу игроков сильнее, чем в других топ-клубах? Такая политика тоже имеет право на существование — но она приносит только краткосрочный успех. В клубе же это понимают? Видимо, эту политику решили изменить. Иначе звать Сарри, который сам признавал, что в первый год работы он только адаптирует команду к своим идеям, — просто глупость.

Значит, Сарри всё делает правильно?

Нет. Сарри ошибается — так же, как ошибается любой другой тренер. Например, он ошибся в матче с «Ман Сити», выбрав тактику слишком смелого прессинга. Самоубийственная тактика, но она следствие веры в свои идеи. Гвардиола ошибается в похожем стиле: слишком доверяет своим идеям и иногда влетает «Барсе» или «Ливерпулю». И даже «Челси» и Сарри.

Сарри ошибается, но не так, как ошибся Хулен Лопетеги в «класико». Тренер, который ставил в сборной Испании чуть ли не голландский тотальный футбол, струсил и «припарковал автобус». Во-первых, он этого категорически не умеет, во-вторых, он отказывается от своих идей — и получает разгром. Сарри относится к тем тренерам, которые следуют своим идеям до конца, независимо от результата. Возможно, это его ошибка, это вопрос мировоззрения, но это точно не сюрприз. И это было хорошо известно ещё до его приезда в Лондон.

Сарри не может встроить в свою систему лучшего опорника в мире — это проблема, но опять же, это ожидаемая проблема, а не косяк тренера по ходу сезона. Гвардиоле Канте тоже не нужен. Если клуб предпочитает игроков, нужно лучше выбирать тренера. Тем временем сам Канте тихо учится играть на новой позиции и имеет лучшие атакующие показатели в своей карьере. Тоже способ решить противоречие.

Проблема в том, что в «Челси» подход Канте традиционно не самый распространённый.

Сравните: «Гвардиола — очень хороший тренер. У него особенный взгляд на футбол, который очень отличается от всего, к чему привыкли в Англии. Но я думаю, что он не изменит своему стилю. Думаю, именно так и должен вести себя тренер». Так реагировал на поражения Кевин де Брёйне в 2016 году. И вот это: «Мне всё равно, что говорит тренер. Я выхожу на поле и играю в свой футбол», — так на поражение отреагировал Эден Азар. Пока такой подход игроков допустим, ошибки тренера не имеют значения. Любой тренер рано или поздно ошибётся. Кажется, команда только этого и ждёт.