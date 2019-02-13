Отцепитесь от Сарри. Он не проваливается, сравните с первым сезоном Гвардиолы
Проблема в самом клубе.
Проблема в самом клубе.
Он плохо говорит
Прямо сейчас Маурицио Сарри — самая удобная мишень для критики в мире (прошу прощения у Николаса Мадуро, но в топе «Твиттера» Сарри популярнее). И критиковать его нужно — только по делу, за фактические ошибки. Последние результаты не делают его клоуном, а назойливые предсказания неизбежного увольнения — следствие пристрастия к двойным стандартам, а не реальная оценка его работы. Почему?
Потому что его результаты сопоставимы с результатами Хосепа Гвардиолы в первый сезон в «Ман Сити». Они чуть хуже, но и ожиданий от первого сезона Сарри в «Челси» было поменьше. Напомню, что ещё летом, учитывая изменения в «Челси», разумной целью выглядело место в четвёрке, а не конкуренция с «Сити».
А теперь к делу. Что считать провалом, что успехом, а что —
Эра Гвардиолы в «Ман Сити» началась летом 2016 года только формально. Подготовка к его приходу стартовала раньше. Ключевые имена в качестве подсказки: Ферран Сориано и Чики Бегиристайн. Исполнительный директор и спортивный директор «Барселоны», которые в 2008 году поверили в Хосепа Гвардиолу (они давно знакомы и дружат) и сделали его тренером каталонцев. Гвардиола перешёл в «Сити» летом 2016 года, но Сориано и Бегиристайн перебрались туда намного раньше. И заняли те же должности, что и в прежнем клубе: исполнительного и спортивного директоров.
Клуб готовили к приходу Гвардиолы. Готовили так тщательно, что даже слили половину сезона ради него, когда
В первое лето под его руководством клуб купил Гюндогана, Стоунса, Браво, Нолито и Сане, потратив 170 млн на игроков, которых выбрал сам тренер. Многие покупки выглядели спорно: например, Браво подписали, несмотря на то что ворота «Сити» защищал на тот момент первый номер сборной Англии Харт. Но именно эти игроки были нужны тренеру, поэтому наличие дублёров в составе не остановило руководство. У тренера был
«Дайте мне время, чтобы лучше понять эту лигу», — говорил он в октябре после домашней ничьей с «Саутгемптоном». Тогда же «Сити» влетел «Барселоне» в Лиге чемпионов со счётом 0:4, и вот что Хосеп сказал после матча: «Вы все ждёте, когда я изменю стиль игры команды. Но знаете что? Я этого не сделаю. Не буду ничего менять, потому что ни одно моё решение не будет эффективнее, чем делать то, во что я верю». Ещё раз, он сказал это после поражения 0:4.
Гвардиола принимал решения, непопулярные в раздевалке: Сабалета рассказал, что тренер потребовал отключить интернет на клубной базе. Это было сделано для того, чтобы игроки больше общались между собой.
После беспомощного домашнего поражения от «Челси» в декабре 2016 года Гвардиола чуть не подрался с помощником, Антонио Конте. И проигнорировал Фабрегаса, который хотел пожать руку бывшему тренеру. Потом он извинился и сказал, что не заметил Фабрегаса.
В январе всё стало ещё хуже. «Сити» был унижен «Эвертоном». Разгром 0:4, и команда Гвардиолы выпала из зоны Лиги чемпионов. Браво, который был нужен тренеру
Вот результат первого сезона, который сейчас воспринимается как подготовка к историческому и полному рекордов второму сезону Гвардиолы в «Сити». Это был успех или провал? Можно мягко сказать, что сразу Гвардиола дал не совсем тот результат, которого от него ждали. Но вот реакция руководства «Сити»: летом 2017 года на игровой стиль Гвардиолы клуб потратил ещё под 300 млн евро. Уокер, Менди, Силва, Эдерсон, зимой к ним присоединился Лапорт за 65 млн. А ведь могли бы и отправить в отставку в конце сезона. Или на эмоциях назначить вместо Гвардиолы Патрика Виейра прямо зимой. Но
История выдающегося прошлого сезона «Ман Сити» — это в том числе перечисленные усилия руководства клуба. Сначала 200 млн авансом, потом ещё 300 млн, чтобы исправить недочёты. И бесконечный кредит доверия после неудач. Хотя позор с «Барсой», беспомощные поражения от клубов топ-6 и разгром от «Эвертона» (все это вместилось в отрезок в четыре месяца) могли лишить клуб уверенности в тренере. Особенно если вспомнить, что в тот же момент заслуженный ветеран «Сити» Яя Туре поднял бунт против тренера.
Возможно, вспоминая первый сезон Хосепа в Англии, вы испытали эффект дежавю. Разгром от середняка, унижение в матче с
У Сарри нет Бегиристайна и Сориано. Есть Марина Грановская. Независимо от того, насколько она компетентна, можно точно сказать, что в её полномочия не входит создавать Сарри зону комфорта, которую получил Гвардила.
На футбол Сарри клуб летом потратил 55 млн евро — на Жоржиньо. Ковачича взяли в аренду, зимой взяли в аренду Игуаина. Это временные решения, которые лишний раз показывают, что тренеру не доверяют. Не получится сразу — второй попытки не будет. Так же, как Гвардиола сразу получил заряд доверия от клуба, Сарри летом получил сигнал о недоверии. Да, «Челси» потратил много, но 80 млн евро за Кепу — не пожелание Сарри, а глупость руководства «Челси», которое не замечало, что Куртуа хочет уйти до тех пор, пока он не начал бойкотировать тренировки. Потом времени на поиск заменыпросто не оставалось.
Теперь к результатам. У «Челси» они, как известно, ужасные. Только не постоянно, а зимой: команда попала в жёсткий кризис. И не во всех матчах, а только в гостевых: три поражения подряд в гостях в АПЛ и ещё одно в Кубке. У Гвардиолы такого не было. Зато у него в первом сезоне были гостевые поражения от «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «МЮ» в кубке и «Монако» в ЛЧ — от всех больших команд.
На фоне всех неудач «Челси» после 26 туров имеет 50 очков. У «Сити» после 26 матчей было 55 очков. Это разница между успехом и провалом? Разве это не
Действительно, это должно встревожить руководство клуба. Особенно руководство «Челси». Потому что у Сарри никогда раньше не было проблем с раздевалкой. А вот в «Челси» они есть всегда. Антонио Конте не может мотивировать этих игроков. Жозе Моуринью не может мотивировать этих игроков. Видно, плохие из них мотиваторы. Хотя стоп. В последние 10 лет игроков «Челси» не могли мотивировать не только Конте, Моуринью и Сарри. До них проблемы были у Карло Анчелотти и у Луиса Фелипе Сколари — опытных людей, которые всё выиграли и всё повидали. Возможно, дело
Возможно, в иерархии «Челси» равновесие между игроками и тренером нарушено в пользу игроков сильнее, чем в других
Нет. Сарри ошибается — так же, как ошибается любой другой тренер. Например, он ошибся в матче с «Ман Сити», выбрав тактику слишком смелого прессинга. Самоубийственная тактика, но она следствие веры в свои идеи. Гвардиола ошибается в похожем стиле: слишком доверяет своим идеям и иногда влетает «Барсе» или «Ливерпулю». И даже «Челси» и Сарри.
Сарри ошибается, но не так, как ошибся Хулен Лопетеги в «класико». Тренер, который ставил в сборной Испании чуть ли не голландский тотальный футбол, струсил и «припарковал автобус».
Сарри не может встроить в свою систему лучшего опорника в мире — это проблема, но опять же, это ожидаемая проблема, а не косяк тренера по ходу сезона. Гвардиоле Канте тоже не нужен. Если клуб предпочитает игроков, нужно лучше выбирать тренера. Тем временем сам Канте тихо учится играть на новой позиции и имеет лучшие атакующие показатели в своей карьере. Тоже способ решить противоречие.
Сравните: «Гвардиола — очень хороший тренер. У него особенный взгляд на футбол, который очень отличается от всего, к чему привыкли в Англии. Но я думаю, что он не изменит своему стилю. Думаю, именно так и должен вести себя тренер». Так реагировал на поражения Кевин де Брёйне в 2016 году. И вот это: «Мне всё равно, что говорит тренер. Я выхожу на поле и играю в свой футбол», — так на поражение отреагировал Эден Азар. Пока такой подход игроков допустим, ошибки тренера не имеют значения. Любой тренер рано или поздно ошибётся. Кажется, команда только этого и ждёт.
Кирилл Хаит