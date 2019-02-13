Ханданович сменил Икарди в роли капитана «Интера»

Ранее итальянские СМИ сообщали, что главный тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти призвал руководство клуба ускорить переговоры о продлении контракта с Икарди. Настоящее соглашение с 25-летним аргентинским форвардом рассчитано до 2021 года. По сведениям прессы, переговоры с супругой и агентом игрока Вандой Нарой продолжались несколько недель, но к консенсусу стороны не пришли.