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15:30 (мск), источник: Р-Спорт

Ханданович сменил Икарди в роли капитана «Интера»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Голкипер Самир Ханданович стал новым капитаном миланского футбольного клуба «Интер», сообщается на официальной странице команды в Twitter.

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Источник: AP 2019

Словенский вратарь сменил в этой роли нападающего Мауро Икарди.

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Ранее итальянские СМИ сообщали, что главный тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти призвал руководство клуба ускорить переговоры о продлении контракта с Икарди. Настоящее соглашение с 25-летним аргентинским форвардом рассчитано до 2021 года. По сведениям прессы, переговоры с супругой и агентом игрока Вандой Нарой продолжались несколько недель, но к консенсусу стороны не пришли.

В текущем сезоне Икарди, выступающий за «Интер» с 2013 года, забил 15 голов в 28 матчах во всех турнирах.

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