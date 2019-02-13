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15:36 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Барселона» не будет подписывать новый контракт с Ракитичем

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Барселона» не собирается подписывать новый улучшенный контракт с футболистом команды Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

По информации источника, Ракитич прошлым летом отклонил предложение французского «Пари Сен-Жермен», который был готов удвоить его зарплату, и рассчитывал на улучшение условий в «Барселоне», но руководство клуба дало понять, что не собирается вступать с хорватом в переговоры по данному вопросу.

Действующий контракт Ракитича истекает в 2021 году, и 30-летний полузащитник рассчитывал продлить его, а также улучшить финансовые условия, но за последние месяцы по данному делу не было никаких подвижек. Как отмечает издание, руководство «Барселоны» было не против принять предложение «ПСЖ» по трансферу Ракитича прошлым летом, но переход сорвался из-за позиции хорвата.

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