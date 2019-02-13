Перед переходом в «Ювентус» Рэмси отказал «Реалу» и «Барселоне»

«Реал», «Интер», «ПСЖ» также делали очень хорошее предложение, «Бавария» и «Барселона» также проводили с ним переговоры. Похоже, что «Ювентус», который всегда был его предпочтительным выбором с футбольной точки зрения, похоже, также выложил свои козыри в финансовом плане, — сказал Орнштейн.