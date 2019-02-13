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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Перед переходом в «Ювентус» Рэмси отказал «Реалу» и «Барселоне»

Перед тем как согласиться на переход в «Ювентус», полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси отказал «Реалу», «Барселоне» и ещё ряду клубов, которые делали ему предложения.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщил репортёр BBC Sport Дэвид Орнштейн.

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«Реал», «Интер», «ПСЖ» также делали очень хорошее предложение, «Бавария» и «Барселона» также проводили с ним переговоры. Похоже, что «Ювентус», который всегда был его предпочтительным выбором с футбольной точки зрения, похоже, также выложил свои козыри в финансовом плане, — сказал Орнштейн.

Валлийский футболист станет игроком туринской команды 1 июля 2019 года, когда истечёт его действующий контракт с английским клубом. Ранее появилась информация, что зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год.

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