Перед переходом в «Ювентус» Рэмси отказал «Реалу» и «Барселоне»
Перед тем как согласиться на переход в «Ювентус», полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси отказал «Реалу», «Барселоне» и ещё ряду клубов, которые делали ему предложения.
Перед тем как согласиться на переход в «Ювентус», полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси отказал «Реалу», «Барселоне» и ещё ряду клубов, которые делали ему предложения.
Об этом сообщил репортёр BBC Sport Дэвид Орнштейн.
«Реал», «Интер», «ПСЖ» также делали очень хорошее предложение, «Бавария» и «Барселона» также проводили с ним переговоры. Похоже, что «Ювентус», который всегда был его предпочтительным выбором с футбольной точки зрения, похоже, также выложил свои козыри в финансовом плане, — сказал Орнштейн.
Валлийский футболист станет игроком туринской команды 1 июля 2019 года, когда истечёт его действующий контракт с английским клубом. Ранее появилась информация, что зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год.