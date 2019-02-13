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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены

Сказала лишнего.

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Источник: Reuters

Даже самые трудные переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2021 года — не повод для лишения капитанской повязки и исключения из состава команды на матч еврокубков. Но когда в дело замешана Ванда Нара, любая ситуация может выйти из-под контроля.

Ситуация с Икарди долгое время развивались рутинно, без огонька. Да, стороны не могли прийти к соглашению. Но генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта на публике ясно давал понять, что из этого не стоит раздувать сенсацию. «Болельщикам не стоит беспокоиться. То что происходит — вообще не проблема. Обе стороны хотят достичь нового соглашения, это главное. Такие переговоры бывают всегда, это обычно», — объяснял в январе Маротта. И Ванда, жена и агент Икарди, вроде бы даже была с ним согласна. «Конечно, Мауро подпишет новый контракт с “Интером”, не волнуйтесь! “Интер” хочет его сохранить», — сказала она буквально через несколько дней после Маротты. Что пошло не так?

Высказался Лучано Спаллетти. Тренер «Интера» на следующий день после трудной победы над «Пармой» (Мауро в том матче не забил, его безголевая серия тянется уже семь игр) сказал: «Вопрос о продлении контракта тянется уже очень долго. Это рождает разные слухи и домыслы. Журналисты слишком много об этом говорят. Нужно просто сесть и поговорить, решить всё, с чем мы тянули месяцами. Игроку нужна ясность».

Возможно, высказывание не самое удачное: Спаллетти дал почувствовать, что устал от ситуации. И его можно понять, ведь на фоне переговоров Икарди вообще не забивает, хотя регулярно выход с первых минут. В любом случае, в его словах нет прямого обвинения игрока или его агента. Но кое-кто решил по-другому.

Ванда и грязные слухи

Нара — частый гость программы «Тики-така». Прошлый раз она выкладывала видео эфира в «инстаграме» в середине января.

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11 февраля она отправилась туда снова. И от неё досталось всем. «Трудности с “Интером” из-за продлении контракта? Это слухи. Я не начинала переговоры. Когда мне позвонили из клуба, я даже не упоминала об этом. Мы общались, чтобы лучше узнать друг друга, говорили о многих вещах. Я бы хотела, чтобы клуб лучше защищал Мауро. Иногда в СМИ всплывают всякие грязные слухи, которые идут изнутри клуба. Например, выдумка о штрафе за опоздание на тренировку. Но в приоритете у нас “Интер”: мы не обсуждаем новый контракт, потому что спешить некуда, есть ещё два года». Одновременно она отреагировала на победный гол другого аргентинского форварда «Интера», Лаутаро Мартинеса: «Лаутаро забил благодаря тому, что Мауро отлично двигается без мяча. Самому Мауро в матче с “Пармой” помогали мало. Возможно, Спалетти стоит использовать их в связке, использовать тот фактор, что они друзья. Между ними нет соперничества».

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Во-первых, это красиво. В создании напряжения на пустом месте агенту Икарди нет равных. Несколькими фразами она обвинила клуб в распускании слухов, вредящих Икарди, обвинила команду в том, что она «мало помогает» Икарди и дала Спаллетти непрошенный совет по тактике, как бы случайно обозначив, что у «Интера» два молодых амбициозных аргентинца на одну позицию. Ах да, и косвенно обвинила генерального директора во лжи, ведь он признал, что переговоры о контракте идут. Чтобы так «успокоить слухи», как она сама выразилась, нужен талант.

Во-вторых, на такие заявления клубу необходимо реагировать. Нельзя просто сделать вид, что ничего не заметил, когда агент капитана команды обвиняет клуб в распускании слухов. Способ реакции стал бы сигналом: новая попытка примирения, сглаживание углов или жёсткий ответ? Клуб ответил жёстко.

Короткое сообщение в «твиттере» информирует, что новым капитаном команды стал Самир Ханданович.

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А через два часа «Интер» опубликовал список игроков, попавших в заявку на матч Лиги Европы. Икарди в списке нет. Учитывая, что интервью Нары — последнее, что звучало в информационном пространстве Италии по поводу «Интера» и Икарди, и на него до сих пор не было никакой реакции клуба, очевидно, что меры в отношении игрока — и есть реакция.

Претензии к жене Икарди есть не только у руководства клуба, но, внезапно, и у сестры игрока. Это личное: Ивана Икарди дружила с бывшей девушкой Мауро и болезненно пережила их разрыв. В ответ на последние новости она не скрывает своего злорадства. Твит с комментарием о передаче капитанской повязки Хандановичу.

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«Мой бедный брат, зачем ты позволяешь этому продолжаться. Здесь такие выходки не проходят. Если бы рядом с тобой был ответственный человек, который может поддержать, этого бы не случилось».

Следующий её твит достоин десятиклассницы.

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«Иногда лучше молчать и казаться глупой, чем открыть рот и развеять все сомнения».

Эта кошачья драма, разумеется, не идёт клубу на пользу. И футболисту она не идёт на пользу. И если изначально конфликт интересов ещё держался в цивилизованных рамках: Икарди действительно получает немного по современным стандартам (4,5 млн евро в год после выплаты налогов), стороны ищут компромисс — то теперь клуб заговорил с позиции силы.

Что дальше

Если конфликт не разрешится в ближайшие пару недель, это может привести к длительному запасу, попытке любой ценой продать игрока летом и, вследствие этого, серьёзному снижению его трансферной стоимости. Клуб будет в явном проигрыше. У Икарди другая ситуация. Без жёсткого ценника в 110 млн ему будет проще летом найти себе новый клуб и договориться о зарплате.

Но для болельщиков «Интера» это не повод жалеть о принципиальности руководства своего клуба. Рано или поздно скандальная манера агента Икарди вести переговоры через резкие публичные заявления привела бы к кризису. Даже если предположить, что громкие слова были просто блефом, что стороны быстро договорятся, и «Интер» сохранит топ-форварда ещё на лет на пять (а там уже и до статуса легенды клуба недалеко), такая проверка на прочность со стороны Нары была неизбежной.

Всё это сейчас некстати, но с другой стороны, через год было бы ещё хуже: за год до истечения контракта у клуба нет никаких рычагов воздействия на игрока. Он может уйти бесплатно позже, как Рабьо или со скандалом прямо сейчас, как Куртуа. Так что в каком-то смысле кризис Икарди случился как раз вовремя для «Интера». За два года до истечения контракта клуб находится в достаточно сильной позиции.

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