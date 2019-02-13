У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены

Источник: Reuters

Даже самые трудные переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2021 года — не повод для лишения капитанской повязки и исключения из состава команды на матч еврокубков. Но когда в дело замешана Ванда Нара, любая ситуация может выйти из-под контроля.

Ситуация с Икарди долгое время развивались рутинно, без огонька. Да, стороны не могли прийти к соглашению. Но генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта на публике ясно давал понять, что из этого не стоит раздувать сенсацию. «Болельщикам не стоит беспокоиться. То что происходит — вообще не проблема. Обе стороны хотят достичь нового соглашения, это главное. Такие переговоры бывают всегда, это обычно», — объяснял в январе Маротта. И Ванда, жена и агент Икарди, вроде бы даже была с ним согласна. «Конечно, Мауро подпишет новый контракт с “Интером”, не волнуйтесь! “Интер” хочет его сохранить», — сказала она буквально через несколько дней после Маротты. Что пошло не так?

Высказался Лучано Спаллетти. Тренер «Интера» на следующий день после трудной победы над «Пармой» (Мауро в том матче не забил, его безголевая серия тянется уже семь игр) сказал: «Вопрос о продлении контракта тянется уже очень долго. Это рождает разные слухи и домыслы. Журналисты слишком много об этом говорят. Нужно просто сесть и поговорить, решить всё, с чем мы тянули месяцами. Игроку нужна ясность».

Возможно, высказывание не самое удачное: Спаллетти дал почувствовать, что устал от ситуации. И его можно понять, ведь на фоне переговоров Икарди вообще не забивает, хотя регулярно выход с первых минут. В любом случае, в его словах нет прямого обвинения игрока или его агента. Но кое-кто решил по-другому.

Ванда и грязные слухи

Нара — частый гость программы «Тики-така». Прошлый раз она выкладывала видео эфира в «инстаграме» в середине января.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bs4QrE5HxPc/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bs4QrE5HxPc/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bs4QrE5HxPc/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">La chica de @sportmediaset @tikitaka_canale5</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wanda_icardi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Wanda nara</a> (@wanda_icardi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-21T02:01:51+00:00">20 Янв 2019 в 6:01 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

11 февраля она отправилась туда снова. И от неё досталось всем. «Трудности с “Интером” из-за продлении контракта? Это слухи. Я не начинала переговоры. Когда мне позвонили из клуба, я даже не упоминала об этом. Мы общались, чтобы лучше узнать друг друга, говорили о многих вещах. Я бы хотела, чтобы клуб лучше защищал Мауро. Иногда в СМИ всплывают всякие грязные слухи, которые идут изнутри клуба. Например, выдумка о штрафе за опоздание на тренировку. Но в приоритете у нас “Интер”: мы не обсуждаем новый контракт, потому что спешить некуда, есть ещё два года». Одновременно она отреагировала на победный гол другого аргентинского форварда «Интера», Лаутаро Мартинеса: «Лаутаро забил благодаря тому, что Мауро отлично двигается без мяча. Самому Мауро в матче с “Пармой” помогали мало. Возможно, Спалетти стоит использовать их в связке, использовать тот фактор, что они друзья. Между ними нет соперничества».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Во-первых, это красиво. В создании напряжения на пустом месте агенту Икарди нет равных. Несколькими фразами она обвинила клуб в распускании слухов, вредящих Икарди, обвинила команду в том, что она «мало помогает» Икарди и дала Спаллетти непрошенный совет по тактике, как бы случайно обозначив, что у «Интера» два молодых амбициозных аргентинца на одну позицию. Ах да, и косвенно обвинила генерального директора во лжи, ведь он признал, что переговоры о контракте идут. Чтобы так «успокоить слухи», как она сама выразилась, нужен талант.

Во-вторых, на такие заявления клубу необходимо реагировать. Нельзя просто сделать вид, что ничего не заметил, когда агент капитана команды обвиняет клуб в распускании слухов. Способ реакции стал бы сигналом: новая попытка примирения, сглаживание углов или жёсткий ответ? Клуб ответил жёстко.

Короткое сообщение в «твиттере» информирует, что новым капитаном команды стал Самир Ханданович.

А через два часа «Интер» опубликовал список игроков, попавших в заявку на матч Лиги Европы. Икарди в списке нет. Учитывая, что интервью Нары — последнее, что звучало в информационном пространстве Италии по поводу «Интера» и Икарди, и на него до сих пор не было никакой реакции клуба, очевидно, что меры в отношении игрока — и есть реакция.

Претензии к жене Икарди есть не только у руководства клуба, но, внезапно, и у сестры игрока. Это личное: Ивана Икарди дружила с бывшей девушкой Мауро и болезненно пережила их разрыв. В ответ на последние новости она не скрывает своего злорадства. Твит с комментарием о передаче капитанской повязки Хандановичу.

«Мой бедный брат, зачем ты позволяешь этому продолжаться. Здесь такие выходки не проходят. Если бы рядом с тобой был ответственный человек, который может поддержать, этого бы не случилось».

Следующий её твит достоин десятиклассницы.

«Иногда лучше молчать и казаться глупой, чем открыть рот и развеять все сомнения».

Эта кошачья драма, разумеется, не идёт клубу на пользу. И футболисту она не идёт на пользу. И если изначально конфликт интересов ещё держался в цивилизованных рамках: Икарди действительно получает немного по современным стандартам (4,5 млн евро в год после выплаты налогов), стороны ищут компромисс — то теперь клуб заговорил с позиции силы.

Что дальше

Если конфликт не разрешится в ближайшие пару недель, это может привести к длительному запасу, попытке любой ценой продать игрока летом и, вследствие этого, серьёзному снижению его трансферной стоимости. Клуб будет в явном проигрыше. У Икарди другая ситуация. Без жёсткого ценника в 110 млн ему будет проще летом найти себе новый клуб и договориться о зарплате.

Но для болельщиков «Интера» это не повод жалеть о принципиальности руководства своего клуба. Рано или поздно скандальная манера агента Икарди вести переговоры через резкие публичные заявления привела бы к кризису. Даже если предположить, что громкие слова были просто блефом, что стороны быстро договорятся, и «Интер» сохранит топ-форварда ещё на лет на пять (а там уже и до статуса легенды клуба недалеко), такая проверка на прочность со стороны Нары была неизбежной.