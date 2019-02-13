У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
Сказала лишнего.
Сказала лишнего.
Даже самые трудные переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2021 года — не повод для лишения капитанской повязки и исключения из состава команды на матч еврокубков. Но когда в дело замешана Ванда Нара, любая ситуация может выйти
Ситуация с Икарди долгое время развивались рутинно, без огонька. Да, стороны не могли прийти к соглашению. Но генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта на публике ясно давал понять, что из этого не стоит раздувать сенсацию. «Болельщикам не стоит беспокоиться. То что происходит — вообще не проблема. Обе стороны хотят достичь нового соглашения, это главное. Такие переговоры бывают всегда, это обычно», — объяснял в январе Маротта. И Ванда, жена и агент Икарди, вроде бы даже была с ним согласна. «Конечно, Мауро подпишет новый контракт с “Интером”, не волнуйтесь! “Интер” хочет его сохранить», — сказала она буквально через несколько дней после Маротты. Что пошло не так?
Высказался Лучано Спаллетти. Тренер «Интера» на следующий день после трудной победы над «Пармой» (Мауро в том матче не забил, его безголевая серия тянется уже семь игр) сказал: «Вопрос о продлении контракта тянется уже очень долго. Это рождает разные слухи и домыслы. Журналисты слишком много об этом говорят. Нужно просто сесть и поговорить, решить всё, с чем мы тянули месяцами. Игроку нужна ясность».
Возможно, высказывание не самое удачное: Спаллетти дал почувствовать, что устал от ситуации. И его можно понять, ведь на фоне переговоров Икарди вообще не забивает, хотя регулярно выход с первых минут. В любом случае, в его словах нет прямого обвинения игрока или его агента. Но
Нара — частый гость программы «Тики-така». Прошлый раз она выкладывала видео эфира в «инстаграме» в середине января.
11 февраля она отправилась туда снова. И от неё досталось всем. «Трудности с “Интером”
Короткое сообщение в «твиттере» информирует, что новым капитаном команды стал Самир Ханданович.
А через два часа «Интер» опубликовал список игроков, попавших в заявку на матч Лиги Европы. Икарди в списке нет. Учитывая, что интервью Нары — последнее, что звучало в информационном пространстве Италии по поводу «Интера» и Икарди, и на него до сих пор не было никакой реакции клуба, очевидно, что меры в отношении игрока — и есть реакция.
Претензии к жене Икарди есть не только у руководства клуба, но, внезапно, и у сестры игрока. Это личное: Ивана Икарди дружила с бывшей девушкой Мауро и болезненно пережила их разрыв. В ответ на последние новости она не скрывает своего злорадства. Твит с комментарием о передаче капитанской повязки Хандановичу.
«Мой бедный брат, зачем ты позволяешь этому продолжаться. Здесь такие выходки не проходят. Если бы рядом с тобой был ответственный человек, который может поддержать, этого бы не случилось».
Следующий её твит достоин десятиклассницы.
«Иногда лучше молчать и казаться глупой, чем открыть рот и развеять все сомнения».
Эта кошачья драма, разумеется, не идёт клубу на пользу. И футболисту она не идёт на пользу. И если изначально конфликт интересов ещё держался в цивилизованных рамках: Икарди действительно получает немного по современным стандартам (4,5 млн евро в год после выплаты налогов), стороны ищут компромисс — то теперь клуб заговорил с позиции силы.
Если конфликт не разрешится в ближайшие пару недель, это может привести к длительному запасу, попытке любой ценой продать игрока летом и, вследствие этого, серьёзному снижению его трансферной стоимости. Клуб будет в явном проигрыше. У Икарди другая ситуация. Без жёсткого ценника в 110 млн ему будет проще летом найти себе новый клуб и договориться о зарплате.
Но для болельщиков «Интера» это не повод жалеть о принципиальности руководства своего клуба. Рано или поздно скандальная манера агента Икарди вести переговоры через резкие публичные заявления привела бы к кризису. Даже если предположить, что громкие слова были просто блефом, что стороны быстро договорятся, и «Интер» сохранит
Всё это сейчас некстати, но с другой стороны, через год было бы ещё хуже: за год до истечения контракта у клуба нет никаких рычагов воздействия на игрока. Он может уйти бесплатно позже, как Рабьо или со скандалом прямо сейчас, как Куртуа. Так что в