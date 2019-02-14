Оправданный после обвинений в незаконной деятельности бывший гендиректор «Актобе» обвинил экс-президента «Астаны» в коррупции
Бывший генеральный директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев выдвинул обвинения в коррупции в адрес
Бывший генеральный директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев выдвинул обвинения в коррупции в адрес
Ранее Васильев был обвинен в незаконной выплате денежных премий футболистам и за то, что начислил себе зарплату в 44 миллиона тенге. Функционер был приговорен к восьми годам колонии с конфискацией имущества. Затем Верховный суд РК, пересмотрев дело, постановил оправдать Васильева по предъявленным ему обвинениям.
Васильев выложил в Сеть видеообращение, «изобличающее» Хамитжанова, который теперь возглавляет департамент сборных команд в Казахстанской федерации футбола, а также является советником президента ФК «Ордабасы».
«Пришло время обнародовать то, что многие и так знали. У меня есть все основания заявить, что заказчиком моего дела является Саян Хамитжанов. Сейчас он является руководителем департамента сборных команд Казахстана и советником президента ФК “Ордабасы”, а до 2019 года был президентом ФК “Астана”. Считаю, что Саян является олицетворением всего негатива в казахстанском футболе. Он организует, направляет и контролирует большинство негативных процессов в нашем футболе, сопряженных с нарушениями, коррупцией и криминалом. Все время, что Саян беспредельничает в казахстанском футболе, он решает всего две задачи.