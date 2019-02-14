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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Оправданный после обвинений в незаконной деятельности бывший гендиректор «Актобе» обвинил экс-президента «Астаны» в коррупции

Бывший генеральный директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев выдвинул обвинения в коррупции в адрес экс-руководителя ФК «Астана» Саяна Хамитжанова, передает «Матч!».

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Ранее Васильев был обвинен в незаконной выплате денежных премий футболистам и за то, что начислил себе зарплату в 44 миллиона тенге. Функционер был приговорен к восьми годам колонии с конфискацией имущества. Затем Верховный суд РК, пересмотрев дело, постановил оправдать Васильева по предъявленным ему обвинениям.

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Васильев выложил в Сеть видеообращение, «изобличающее» Хамитжанова, который теперь возглавляет департамент сборных команд в Казахстанской федерации футбола, а также является советником президента ФК «Ордабасы».

«Пришло время обнародовать то, что многие и так знали. У меня есть все основания заявить, что заказчиком моего дела является Саян Хамитжанов. Сейчас он является руководителем департамента сборных команд Казахстана и советником президента ФК “Ордабасы”, а до 2019 года был президентом ФК “Астана”. Считаю, что Саян является олицетворением всего негатива в казахстанском футболе. Он организует, направляет и контролирует большинство негативных процессов в нашем футболе, сопряженных с нарушениями, коррупцией и криминалом. Все время, что Саян беспредельничает в казахстанском футболе, он решает всего две задачи. Во-первых, добивается увеличения бюджетных средств, выделяемых на казахстанский футбол. Отсюда все интервью в духе “Астана” без дополнительных вливаний дальше будет деградировать. Отсюда увеличение бюджета “Ордабасы” в 2019 году до заоблачных семи миллиардов тенге, которые совершенно случайно совпали с приходом в клуб советника Саяна. Во-вторых, он стремится к увеличению контролируемой им доли денег, вращающихся в казахстанском футболе. Цель при этом одна: осваивать эти деньги и увеличивать доходы всеми возможными способами. Когда меня назначали руководить в Талдыкоргане, а потом в Актобе, передо мной ставили задачу сократить расходы команды и реструктурировать долги. Первое, что я согласовал, это отказ от работы с футболистами и агентами, которые сотрудничают с Саяном. Когда я убрал из ФК “Жетысу” Александра Кирова, тут же меня попросили о встрече глава профсоюза футболистов Сабралиева и агент Митрофанов. На встрече Сабраливаева заявила мне, что мне не стоит переоценивать свою роль в клубе и в казахстанском футболе в целом. “Есть Саян Хамитжнов, а Вы радуйтесь, что вас допустили к работе в клубе и дают делать то, что от вас ожидают”. До моего появления Саян внедрял в клубы через подконтрольных агентов подконтрольных футболистов. Он определял, будет ли играть тот или иной футболист в определенной игре. Часть деятелей была с ним “в теме”, их все устраивало. Остальные же помнили, как Саян расправлялся с неугодными функционерами, командами и судьями. Поэтому публичных недовольств Саяном не было. Также он разработал систему подконтрольных СМИ и квази-СМИ. Идеологом этой системы стал пиарщик Исмаил Бзаров. Саян платил ему зарплату в 10 тысяч долларов США», — отметил Васильев в своем заявлении.

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